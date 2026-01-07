CUP Teramo: Riorganizzazione e Servizi più Vicini ai Cittadini

L’avvio del nuovo appalto per i servizi CUP presso la ASL di Teramo, entrato in vigore il 1° gennaio, segna una profonda riorganizzazione del sistema di prenotazione sanitaria, abbandonando il modello centralizzato precedentemente operativo a Treglio, in provincia di Chieti.

Questa transizione, pianificata fin dalla fase di aggiudicazione – avvenuta a febbraio 2024 – e esplicitamente richiesta nel capitolato d’appalto, ha premiato l’offerta tecnica della ditta aggiudicataria, riconoscendo il valore strategico di una presenza operativa locale.

Il punteggio aggiuntivo ottenuto riflette l’importanza attribuita alla capacità di instaurare un rapporto diretto e personalizzato con la comunità territoriale.

La decisione di decentralizzare i servizi CUP non è un’anomalia isolata; la ASL dell’Aquila ha perseguito un approccio simile, riconoscendo i limiti di un modello centralizzato per la gestione di un servizio cruciale come quello delle prenotazioni sanitarie.

Questo servizio, a differenza dei call center dedicati a contesti commerciali, si caratterizza per la necessità di interazioni continue e complesse con le strutture sanitarie e, soprattutto, con i cittadini.

La sua efficacia incide direttamente sulla fruibilità dei servizi sanitari e sulla percezione di qualità da parte dell’utenza.

La creazione di una sede locale rappresenta un investimento significativo nella qualità del servizio, mirato a ridurre i tempi di attesa, migliorare la comprensione delle esigenze specifiche dei pazienti e favorire una gestione più efficiente delle risorse.

L’obiettivo primario è rispondere alle criticità emerse in passato, dove il servizio era spesso oggetto di reclami e segnalazioni, evidenziando la necessità di un approccio più attento alle problematiche locali.

Questa nuova configurazione operativa punta a superare le barriere comunicative e le difficoltà di comprensione tipiche dei sistemi centralizzati, promuovendo una maggiore trasparenza e un rapporto di fiducia tra l’ASL e i cittadini.

Si prevede che l’introduzione del servizio locale determini un miglioramento sostanziale nella gestione delle prenotazioni, con un impatto positivo sulla soddisfazione degli utenti e sull’efficienza complessiva del sistema sanitario territoriale.

Il monitoraggio costante delle performance sarà fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per apportare eventuali correzioni di rotta.