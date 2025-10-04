Cybearly 2025: Cybersecurity e Futuro Digitale Resiliente

Cybearly – Forecasting 2026: Un’analisi strategica per un futuro digitale resilienteIl 16 e 17 ottobre 2025, l’Aurum di Pescara si trasformerà nel fulcro del dibattito sulla sicurezza informatica con l’edizione 2025 di Cybearly – Forecasting 2026, un evento promosso da Cybear e BearIT e riconosciuto dall’ENISA nell’ambito del mese europeo della cybersecurity.

Questa terza edizione non è solo un aggiornamento, ma una vera e propria evoluzione, volta a delineare scenari, analizzare rischi e definire strategie operative per affrontare le sfide del panorama digitale in rapida trasformazione.

Cybearly 2025 si propone come un ecosistema di apprendimento e confronto interdisciplinare, che riunisce leader e professionisti provenienti dal mondo imprenditoriale, accademico, legale, istituzionale, scolastico e delle forze dell’ordine.

Il programma, strutturato attorno a keynote speech di esperti nazionali e internazionali, mira a scavare a fondo nelle nuove normative tecnologiche, decodificare l’impatto pervasivo dell’intelligenza artificiale e anticipare i trend tecnologici emergenti che plasmeranno il futuro.

Oltre alle presentazioni, l’edizione 2025 introduce formati interattivi pensati per stimolare la discussione e favorire la condivisione di best practice.

Due tavole rotonde di particolare interesse si concentreranno su temi cruciali: “Women in Cybersecurity: promuovere la diversità e l’inclusione come fattori di innovazione e successo” e “Dall’industria al territorio: l’intelligenza artificiale come motore di crescita e coesione per il sistema Italia”, esplorando come l’AI possa ottimizzare processi, migliorare la sicurezza e rafforzare il tessuto economico locale.

Una novità significativa è l’introduzione di “use case” concreti, presentazioni mirate a illustrare applicazioni reali di soluzioni di sicurezza informatica in diversi contesti operativi, fornendo spunti pratici e immediatamente applicabili.

Per coinvolgere le nuove generazioni e coltivare i talenti del futuro, Cybearly presenta la “Cyber Security Challenge”, un evento ludico-formativo pensato per avvicinare i giovani al mondo della sicurezza informatica in modo coinvolgente e stimolante.

Si aggiungono, inoltre, due workshop esclusivi, riservati a un pubblico di esperti, per approfondire tematiche specifiche e favorire lo scambio di conoscenze avanzate.

In un’era definita dalla crescente sofisticazione delle minacce cibernetiche e dalla rapida evoluzione delle tecnologie, la sicurezza informatica non è più un aspetto marginale, ma un imperativo strategico.

Cybearly – Forecasting 2026 si pone come un catalizzatore per la costruzione di una cultura della resilienza digitale, promuovendo la consapevolezza, la collaborazione e l’innovazione.

“Il nostro impegno,” afferma Gaspare Aristide Silvestri, CEO di BearIT, “è quello di creare un ecosistema condiviso di conoscenza, unendo istituzioni, imprese e giovani talenti per plasmare un futuro digitale più sicuro per il nostro Paese.

” Francesco Tiberi, Responsabile Amministrativo, aggiunge: “Cybearly incarna perfettamente la nostra missione: trasformare la cybersecurity da un tema tecnico specialistico a un vero e proprio driver strategico per la crescita e la competitività delle aziende.

” L’evento si configura, quindi, come un investimento nel futuro, una piattaforma per anticipare le sfide e costruire un ecosistema digitale resiliente e prospero.