Cyberbullismo, giovane vittima: ferite profonde e richiesta di silenzio

L’esperienza traumatica ha lasciato nella giovane vittima ferite profonde, ben al di là del dolore fisico.

Maria Grazia Lepore, legale di Sulmona incaricata di assisterla, descrive uno stato d’animo segnato da un’intensa sofferenza, un misto di profonda umiliazione e frustrazione paralizzante.

Le lacrime, racconta l’avvocata, sono l’espressione tangibile di un dolore interiore, di una sensazione di violazione che ha colpito, con particolare virulenza, la sua integrità emotiva e spirituale.

L’aggravante in questo caso risiede non solo nella natura delle violenze subite – ripetute, premeditate e documentate con video – ma anche nella loro diffusione virale attraverso una piattaforma come Whatsapp, amplificando in modo esponenziale la sofferenza della vittima e perpetuando un’umiliazione pubblica.

I responsabili, due ragazzi di età rispettivamente 14 e 18 anni, residenti nella Valle Peligna, hanno commesso un atto di profonda gravità, che trascende la mera illegalità e si configura come una lesione inaccettabile alla dignità umana.

La famiglia, comprensibilmente sconvolta, ha richiesto all’avvocato di fungere da portavoce, esprimendo un’istanza di rispetto e silenzio.

L’obiettivo primario è proteggere la giovane, che frequenta la scuola e cerca disperatamente di ricostruire la propria esistenza, cercando di ritrovare un equilibrio precario dopo l’abuso subito.

I genitori, pur grati per la solidarietà dimostrata dalla comunità, ribadiscono l’urgenza di tutelare la riservatezza della figlia, affinché possa intraprendere un percorso di guarigione e recuperare un senso di normalità.

Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità sociale, sulla cultura del consenso e sulla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che troppo spesso si traducono in atti di violenza con conseguenze devastanti per le vittime.

È necessario un impegno collettivo, che coinvolga istituzioni, scuole e famiglie, per educare i giovani al rispetto, all’empatia e alla consapevolezza delle proprie azioni, al fine di prevenire che simili tragedie si ripetano.

Il diritto alla privacy e la necessità di una tutela legale robusta per la vittima diventano, in questo contesto, imperativi categorici.