Daniele Ottaviani, 15 anni e un futuro da campione.

Dalle vette abruzzesi, un nuovo talento scolpisce il futuro dell’atletica italiana: si chiama Daniele Ottaviani, quindici anni e una misura di 1,96 metri che lo consacra come il miglior interprete italiano cadetto del 2025 nel salto in alto.

Un record che non è solo il frutto di un talento innato, ma anche di una dedizione esemplare e di una mentorship preziosa, quella offerta da Marco Tamberi, figura iconica del salto in alto italiano e padre di Gimbo, soprannome affettuoso per l’astro nascente.

Il legame tra i due Tamberi trascende il semplice rapporto allenatore-atleta; è un passaggio di testimone generazionale, un’eredità di passione e competenza che si tramanda.

Nonostante le recenti complessità personali che hanno segnato il percorso di Marco, la sua presenza nella vita di Daniele è un fattore determinante, un supporto tecnico e umano che ne alimenta la crescita.

Daniele, figlio d’arte musicale, bilancia con rigore gli allenamenti tra Ancona, città delle sue attività sportive, e Sulmona, la sua amata terra natale, dove coltiva i suoi studi nel liceo classico.

“È un atleta completo, intelligente e dotato di una determinazione ammirevole,” sottolinea Marco Tamberi con orgoglio.

“Non ha difetti.

” Una constatazione che risuona con la sua straordinaria performance: i 1,96 metri superati in due occasioni, prima a Teramo durante i campionati regionali assoluti e poi a Isernia al trofeo Musacchio, testimoniano un potenziale immenso.

L’immagine di Daniele Ottaviani, con le sue scarpe differenti, una da corsa e una da salto, è diventata un tratto distintivo, un’invenzione tattica suggerita dal coach e che richiama l’esuberanza e l’originalità del suo mentore.

Un’eco visiva dell’iconica performance di Marco Tamberi al Golden Gala di Roma nel 2024, quando, dopo aver conquistato l’oro olimpico sotto lo sguardo del Presidente Mattarella, si abbandonò a un gesto teatrale, togliendosi le finte molle dalle scarpe.

L’anno che si conclude per Daniele è stato intenso, costellato di sacrifici reciproci tra lui e il suo allenatore, con viaggi settimanali tra Ancona e Sulmona.

L’obiettivo primario era la conferma ai campionati italiani cadetti di Viareggio, ma una febbre improvvisa ha ostacolato il suo percorso.

Un episodio che testimonia la sua inarrestabile motivazione, descritta dal padre, Angelo Ottaviani, che ricorda come, anche a 39° di febbre, il figlio saltasse sul letto per dimostrare la sua forma, nonostante i tentativi di dissuaderlo.

Il titolo italiano cadetti è andato al pugliese Luigi Giambattista, fermo a 1,89, ma la superiorità tecnica di Daniele rimane innegabile.

“Ora gli concederò un periodo di riposo,” dichiara Tamberi, “poi riprenderemo gli allenamenti, preparando il passaggio alla categoria allievi.

L’obiettivo iniziale è il campionato italiano di febbraio, seguito dagli europei in estate.

Per qualificarsi, dovrà classificarsi tra i primi due in Italia.

Sarà il più giovane, ma sono certo che saprà farsi valere.

” La famiglia ricorda come questa passione sia nata per caso, durante la pandemia, quando le restrizioni avrebbero dovuto costringerlo a rinunciare alla piscina.

Un’improvvisa svolta, un’opportunità inaspettata che lo ha portato a scoprire una nuova disciplina.

Dalle acque cristalline della piscina alla pista di atletica leggera, un percorso inatteso che si rivela un trionfo.

Una parabola che incarna la resilienza, la capacità di adattamento e la ricerca incessante dell’eccellenza.

Un futuro radioso si apre davanti a Daniele Ottaviani, un giovane talento che promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama dell’atletica italiana.