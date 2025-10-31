Datalogic, 30 anni di innovazione da Castiglione Messer Raimondo

Trent’anni di innovazione, progresso e impegno sociale hanno segnato un traguardo significativo per Datalogic, celebrato a Castiglione Messer Raimondo, nel cuore della provincia di Teramo.

La ricorrenza, che ha visto la partecipazione di dirigenti, dipendenti e delle loro famiglie, sottolinea il ruolo cruciale dello stabilimento teramano nel panorama globale di un’azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di visione industriale e soluzioni avanzate per la logistica e l’automazione.

Datalogic, con una forza lavoro di 2.700 persone distribuite in 27 nazioni, considera lo stabilimento di Castiglione un polo strategico per la ricerca e sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

Il sito, nato nel 1995 con l’introduzione del lettore portatile Dataplus 8000, si è evoluto in un centro di eccellenza specializzato in piattaforme di imaging 2D e sistemi di visione ad alte prestazioni.

Questi sistemi, come le telecamere lineari AV900 e AV7000, non sono confinati al mercato locale, bensì alimentano processi cruciali in aeroporti internazionali prestigiosi – Milano, Roma, Madrid, Parigi, Londra, Dubai, Singapore, Tokyo e Sydney – ottimizzando la gestione dei bagagli e migliorando l’efficienza operativa.

L’impegno di Datalogic si estende anche alla sicurezza sul lavoro, con la produzione di area scanner di sicurezza che garantiscono l’arresto automatico dei macchinari in caso di presenza di operatori, prevenendo incidenti e proteggendo il personale.

Parallelamente, la divisione dedicata al settore “lusso” e automotive fornisce marcatori laser di precisione, elementi essenziali per la produzione di beni di alta gamma.

Durante la celebrazione, l’azienda ha delineato ambiziosi piani di sviluppo che includono investimenti mirati a nuovi prodotti innovativi, con un focus sull’automazione logistica e industriale.

Questi investimenti non si limitano all’innovazione di prodotto, ma comprendono un’integrazione più profonda delle fasi produttive e un ammodernamento tecnologico dell’intera unità operativa.

L’obiettivo è di ottimizzare i processi, aumentare la produttività e consolidare la posizione di Datalogic come leader di mercato.

Valentina Volta, CEO di Datalogic, ha espresso orgoglio per il contributo del sito di Castiglione, sottolineando come i prodotti realizzati qui raggiungano i più importanti clienti del mondo.

Ha inoltre ribadito l’importanza del capitale umano, evidenziando come le competenze, la specializzazione e la passione dei dipendenti rappresentino un asset fondamentale per il futuro dell’azienda.

La visione di Volta guarda a un futuro tecnologico, con l’introduzione di prodotti all’avanguardia e un continuo investimento nell’ammodernamento delle attrezzature, confermando l’impegno di Datalogic verso l’innovazione e la crescita sostenibile.

L’apertura delle porte dello stabilimento alle famiglie dei dipendenti ha concluso la giornata, un gesto simbolico che celebra il valore del lavoro di squadra e l’importanza di un’azienda radicata nel territorio.