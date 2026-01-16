De Cecco ai Nastri di Partenza degli Australian Open: Pasta e Tennis

De Cecco, icona indiscussa dell’eccellenza gastronomica italiana, si configura come partner ufficiale per la fornitura di pasta durante gli Australian Open, l’attesissimo torneo che inaugura il calendario del Grande Slam.

Questa partnership strategica trascende la mera sponsorizzazione, delineandosi come un’integrazione profonda tra due mondi apparentemente distinti: l’universo del tennis di altissimo livello e la tradizione culinaria italiana.

L’accordo prevede un’ampia gamma di attività volte a massimizzare la visibilità del marchio.

Oltre alla presenza logistica durante il torneo, De Cecco intende sviluppare contenuti digitali esclusivi, articoli editoriali che esaltino la connessione tra performance sportiva e alimentazione di qualità, e campagne creative che vedono protagonista Jannik Sinner, il volto globale del brand e simbolo di dedizione, talento e successo.

Cedric Cornelis, dirigente commerciale di Tennis Australia, sottolinea come la partnership si configuri come una naturale evoluzione della strategia del torneo, orientata a rafforzare la sua dimensione globale e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, superando i confini geografici di Melbourne.

La scelta di De Cecco, secondo Cornelis, non è casuale: il marchio abruzzese incarna valori di eccellenza, qualità e performance, elementi imprescindibili per un evento che si propone di celebrare il meglio del tennis mondiale.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di espansione internazionale per De Cecco, attualmente terzo produttore mondiale di pasta.

L’azienda mira a consolidare la sua posizione sul mercato globale attraverso progetti innovativi che fondono la ricca eredità della tradizione pastaria italiana con iniziative promozionali legate al mondo dello sport di élite.

L’approccio di De Cecco non si limita alla mera esposizione del marchio; si propone di creare un’esperienza coinvolgente e memorabile per i consumatori, associando il prodotto a valori di passione, impegno e ricerca della perfezione – valori che risuonano profondamente con lo spirito degli Australian Open e con l’immagine di Jannik Sinner, ambasciatore di talento e perseveranza.

La partnership si preannuncia come un connubio vincente, capace di amplificare la visibilità del marchio e di rafforzare il legame con un pubblico globale sempre più attento alla qualità, all’autenticità e al gusto della tradizione italiana.