De Cecco High Protein: Canalis ambasciatrice di una pasta nuova

De Cecco rivoluziona il concetto di pasta con la linea High Protein, affidando a Elisabetta Canalis il ruolo di ambasciatrice.

Questa scelta strategica non è casuale: Canalis, figura iconica per il suo stile di vita attivo e attento al benessere, incarna i valori di performance, equilibrio e qualità che De Cecco vuole associare al nuovo prodotto.

La presentazione ufficiale, un evento esclusivo a Milano, ha trascendentato il semplice lancio di un prodotto alimentare.

Si è configurata come una vera e propria conferenza dedicata al nutrimento consapevole, alla longevità e al ruolo chiave della pasta nella dieta mediterranea, reinterpretata in chiave moderna.

Al tavolo dei relatori, un team di esperti ha delineato il percorso innovativo che ha portato alla creazione della linea High Protein. Carlo Aquilano, direttore commerciale di De Cecco, ha esposto la visione strategica: una risposta concreta alla crescente domanda di prodotti alimentari che concilino gusto autentico e profilo nutrizionale ottimizzato.

Non si tratta semplicemente di aumentare il contenuto proteico, ma di riprogettare la pasta per massimizzare l’apporto energetico e promuovere un metabolismo efficiente.

Elisabetta Canalis ha condiviso la sua esperienza personale, illustrando come la pasta De Cecco High Protein si integri perfettamente nella sua routine alimentare, supportando uno stile di vita dinamico e una scelta alimentare etica, orientata verso fonti proteiche vegetali.

Questa attenzione alla sostenibilità alimentare rappresenta un elemento distintivo della linea, in linea con le nuove sensibilità dei consumatori.

Il biologo nutrizionista Mario Ciarnella, figura di spicco nel campo della longevità, ha posto l’accento sull’importanza dei carboidrati complessi come pilastro di una dieta sana ed equilibrata, sfatando il mito che li releghi a semplici “calorie da tagliare”.

Ha inoltre stimolato una riflessione sul corretto bilanciamento tra fonti proteiche animali e vegetali, un aspetto cruciale per la salute a lungo termine.

Jury Chechi, campione olimpico, ha arricchito la discussione con la prospettiva dello sportivo di alto livello, condividendo le strategie nutrizionali che gli permettono di mantenere la forma fisica e ottimizzare le prestazioni.

La nutrizionista Ambra Di Pentima ha poi approfondito le specificità del metabolismo femminile, sottolineando come la linea High Protein possa rispondere a esigenze nutrizionali particolari.

Per concludere, lo chef creator Federico Fusca ha dimostrato in diretta le eccezionali qualità organolettiche della pasta, confermando la sua perfetta tenuta in cottura e la versatilità in cucina.

Lo show cooking ha voluto enfatizzare come un prodotto nutrizionalmente avanzato possa comunque regalare un’esperienza gustativa appagante e autenticamente italiana.

La linea High Protein di De Cecco non è quindi solo un prodotto innovativo, ma un invito a ripensare il ruolo della pasta nella dieta contemporanea, un simbolo di equilibrio, gusto e benessere.