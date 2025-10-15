De Cecco, Stella ESG: Riconosciuta a Roma per la Sostenibilità.

De Cecco si distingue come protagonista nella prima edizione nazionale di “Industria Felix – ESG: L’Italia Sostenibile che Compete”, un evento di rilievo celebrato a Roma presso l’aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio.

Il riconoscimento, conferito a 94 aziende italiane, segna un momento cruciale nella crescente consapevolezza dell’importanza della sostenibilità nel panorama industriale nazionale.

L’iniziativa, promossa da Industria Felix Magazine e Cerved Rating Agency con il sostegno di Confindustria, Simest e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rappresentato un’occasione di confronto tra leader aziendali e istituzioni, focalizzandosi sulle strategie e le pratiche per integrare i principi ESG (Environmental, Social, Governance) nella gestione d’impresa.

Il premio “Industria Felix – ESG” non è un mero attestato di merito, ma un indicatore di eccellenza per le aziende che dimostrano di saper bilanciare performance economica, responsabilità sociale e tutela ambientale.

La selezione, rigorosa e basata su criteri oggettivi definiti da Cerved Rating Agency, valuta non solo l’adozione di politiche ambientali virtuose, ma anche la gestione efficiente delle risorse energetiche, l’attenzione alle condizioni di lavoro, la promozione dell’inclusione e la trasparenza dei processi decisionali.

De Cecco si è distinta come una delle prime grandi realtà italiane ad aver proattivamente abbracciato un modello di rendicontazione e gestione ESG, incorporandolo nei propri processi aziendali ben prima che tale approccio divenisse una prassi consolidata.

Questo riconoscimento testimonia la coerenza tra la visione aziendale del gruppo e un impegno profondo verso la qualità, la responsabilità e il benessere delle persone e dell’ambiente.

L’azienda non si limita a conformarsi alle normative, ma anticipa le tendenze, investendo in innovazione sostenibile e creando valore a lungo termine per tutti gli stakeholder.

Il dato, fornito da Industria Felix, che solo lo 0,6% delle imprese italiane redige un report di sostenibilità, colloca l’impegno di De Cecco in una prospettiva ancora più rilevante.

Questa scarsa diffusione di pratiche di rendicontazione evidenzia una sfida strutturale per l’economia italiana, che necessita di accelerare la transizione verso un modello di business più sostenibile e trasparente.

De Cecco, con il suo esempio, si pone come motore di cambiamento, incoraggiando altre aziende a seguire il percorso della responsabilità d’impresa e a contribuire alla costruzione di un futuro più equo e resiliente.

Il premio non è solo un riconoscimento, ma un invito a rafforzare ulteriormente l’impegno per la sostenibilità e a promuovere un cambiamento sistemico nel mondo del business.