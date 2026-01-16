Democrazia sotto pressione: il giuramento degli agenti, un monito.

In un’epoca segnata da crescenti tensioni geopolitiche e dalla fragilità di equilibri internazionali, l’importanza cardine della democrazia emerge con una forza inedita.

Non si tratta di un’affermazione retorica, ma di una constatazione che si fa strada nella coscienza collettiva, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, durante la solenne cerimonia di giuramento del 231° corso di allievi agenti a Pescara.

La democrazia, in fondo, non è un dato acquisito, un’entità statica e immune da pericoli.

È un progetto dinamico, un processo in continua evoluzione che richiede costante cura e difesa.

Le libertà che essa garantisce – la libertà di espressione, di pensiero, di associazione, di movimento – non sono concessioni da parte dello Stato, ma diritti inalienabili, fondamento stesso dell’esistenza di una società libera e prospera.

L’affermazione di Pisani, in questo contesto, assume un significato profondo.

Il giuramento degli allievi agenti non è solo un atto formale, ma un impegno solenne a proteggere questi valori, a vigilare sul rispetto delle leggi che ne costituiscono il pilastro.

Il ruolo delle Forze dell’Ordine, in particolare, si rivela cruciale: non solo garantire l’ordine pubblico, ma anche promuovere una cultura del rispetto, della legalità e della partecipazione civica.

La precarietà dello scenario internazionale attuale – conflitti armati, crisi economiche, migrazioni di massa, disinformazione dilagante – mette a dura prova la resilienza delle democrazie.

Le minacce non provengono solo da attori esterni, ma anche da dinamiche interne: polarizzazione politica, disuguaglianze sociali, sfiducia nelle istituzioni, radicalizzazioni ideologiche.

Di fronte a queste sfide, il compito delle Forze di Polizia non si limita alla repressione del crimine.

Richiede un approccio proattivo, orientato alla prevenzione, alla mediazione, alla costruzione di relazioni di fiducia con la comunità.

Significa anche essere in grado di interpretare i segnali di disagio sociale, di contrastare le fake news, di promuovere l’educazione civica.

Il giuramento degli allievi agenti, dunque, rappresenta un momento di riflessione, un richiamo all’impegno, un monito a non dare per scontati i diritti e le libertà che ci appartengono.

La loro formazione non deve limitarsi all’acquisizione di competenze tecniche e operative, ma deve promuovere lo sviluppo di una mentalità orientata al servizio, alla responsabilità, all’etica professionale.

In un mondo in trasformazione, la democrazia ha bisogno di custodi attenti e competenti, capaci di difenderla non solo con la forza, ma soprattutto con l’esempio, con la dedizione, con la consapevolezza del ruolo fondamentale che svolgono per la salvaguardia del bene comune.

Il futuro della nostra società dipende anche dalla loro preparazione e dal loro impegno.