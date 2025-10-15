Disparità normativa Abruzzo: allevatori penalizzati, chiesto equità.

La gestione del randagismo in Abruzzo, un tema complesso che tocca aspetti di welfare animale e sostenibilità economica, si trova ad affrontare una peculiare incongruenza normativa.

Mentre il trasferimento di proprietà o la variazione di residenza per animali da compagnia avviene senza oneri, un costo di 7 euro per ogni modifica anagrafica grava sugli allevatori di bovini, ovini e caprini, una somma che eccede di gran lunga il costo reale del bollettino stesso.

Questa disparità, segnalata con forza da Confagricoltura L’Aquila attraverso il suo direttore Stefano Fabrizi, rappresenta un esempio lampante di come l’attenzione verso il benessere animale, sebbene lodevole, possa, inavvertitamente, generare distorsioni e penalizzazioni per il settore primario.

La denuncia non nasce da una contestazione della sensibilità verso gli animali, bensì dalla constatazione che la tutela non dovrebbe trasformarsi in un elemento di discriminazione economica.

Il mondo zootecnico abruzzese, già gravato da una serie di criticità strutturali, vede questa ulteriore imposta come un colpo diretto alla sua fragile redditività.

L’aumento generalizzato dei costi di produzione, la crescente difficoltà nel reperire manodopera qualificata, il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli e un’infrastruttura burocratica sempre più complessa contribuiscono a erodere i margini degli allevatori.

Ogni nuovo costo, ogni passaggio amministrativo apparentemente marginale, si traduce in una riduzione della capacità di investimento e di innovazione.

Confagricoltura L’Aquila sollecita, pertanto, un cambio di paradigma nell’approccio regionale.

Non si tratta di mettere in discussione l’importanza del benessere animale, ma di adottare una visione pragmatica, ancorata alla realtà concreta degli allevamenti, lontana da ideologie astratte.

La richiesta è chiara: ripristinare un principio di equità, alleggerendo o eliminando i costi associati ai bollettini per gli animali destinati alla produzione agricola.

Gli allevatori non rivendicano privilegi, ma un trattamento equo, un riconoscimento del loro ruolo cruciale nell’economia regionale e nella salvaguardia del paesaggio.

La coerenza delle politiche pubbliche, il rispetto per le professioni agricole e la pari dignità dei diversi comparti zootecnici sono elementi imprescindibili per garantire la sopravvivenza e la competitività del settore primario abruzzese.

Si tratta, in definitiva, di costruire un modello di sviluppo sostenibile che concili la tutela del benessere animale con la prosperità delle imprese agricole.