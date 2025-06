Docente muore improvvisamente: lutto e riflessioni all’Istituto Alberghiero

La comunità scolastica dell’Istituto Alberghiero di Pesaro è stata scossa da un evento tragico che ha segnato profondamente l’inizio delle prove scritte dell’esame di Stato. Un docente di 62 anni, originario di Pescara e con una consolidata esperienza nell’insegnamento, si è spento improvvisamente nel suo alloggio di Pesaro, un appartamento condiviso con due colleghi, preannunciando la sua presenza come componente della commissione esaminatrice.La vicenda, apparentemente ordinaria, ha assunto toni inattesi quando, intorno alle 8:30 del mattino, la direzione dell’Istituto ha segnalato l’assenza del docente alla locale stazione dei Carabinieri. La mancata presentazione all’esame, evento insolito e destato da una preoccupazione immediata, ha innescato una ricerca congiunta, supportata dalla tecnologia. L’individuazione, attraverso la geolocalizzazione del cellulare del docente, ha condotto gli agenti all’appartamento in affitto, teatro di una scoperta dolorosa.L’uomo è stato ritrovato deceduto all’interno della sua camera da letto. Le prime indagini, condotte con scrupolosità dai Carabinieri e dal medico legale, suggeriscono un decesso per cause naturali, verosimilmente un infarto acuto. Tale evenienza, purtroppo, non sarebbe del tutto inaspettata, considerando che, secondo quanto riferito da fonti investigative, il docente aveva manifestato, nelle settimane precedenti, altre problematiche legate alla sua salute, elementi che potrebbero aver contribuito all’esito fatale.L’episodio ha generato un profondo cordoglio all’interno dell’Istituto Alberghiero, lasciando un vuoto significativo tra colleghi e studenti. Oltre al dolore per la perdita di un professionista stimato, la vicenda solleva interrogativi sulla necessità di una maggiore attenzione ai segnali di disagio personale che spesso possono sfuggire. La comunità scolastica, in questo momento difficile, si stringe ai familiari del docente, offrendo il proprio sostegno e condividendo il loro dolore, mentre le indagini proseguono per accertare con certezza le cause del decesso e chiarire le circostanze dell’evento. La scuola, in questi momenti, si fa portavoce di un ricordo commosso e di una riflessione sull’importanza della prevenzione e del benessere individuale.