lunedì 13 Ottobre 2025
Comune di L'Aquila
L’Aquila Cronaca

Docenti di Pescara: Non per il nostro silenzio per la Palestina.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

“Non per il nostro silenzio”.
Questo l’eco che risuona dalla dichiarazione congiunta di un collettivo di docenti provenienti da Pescara e aree circostanti, un atto di civica responsabilità volto a sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e a ribadire il rispetto per i principi fondamentali del diritto internazionale.
L’iniziativa, in continua espansione grazie alla piattaforma online dedicata, si rivolge a tutti gli insegnanti, a ogni coscienza attiva e a chi rifiuta l’inerzia di fronte a una realtà disastrosa.
Non si tratta di una semplice presa di posizione, ma di un appello urgente a risvegliare la consapevolezza collettiva e a contrastare la normalizzazione della sofferenza.

La dichiarazione, resa ancora più drammatica dalla cronaca attuale e dalla progressiva erosione dei diritti umani a Gaza, esprime una profonda preoccupazione per la catastrofe umanitaria in atto.

I firmatari, animati da un senso di responsabilità etica derivante dal loro ruolo di educatori, sentono l’imperativo di denunciare e condannare con fermezza le violazioni del diritto internazionale che caratterizzano l’attuale escalation del conflitto.

L’indifferenza, percepita come una forma di complicità, è inaccettabile.
Le richieste avanzate dal collettivo di docenti sono concrete e mirate a promuovere un cambiamento significativo.

In primo luogo, si rivendica il riconoscimento formale e inequivocabile dello Stato di Palestina, un passo cruciale per garantire la stabilità regionale e la giustizia per il popolo palestinese.

Parallelamente, si esorta alla sospensione immediata della vendita di armamenti a Israele e a ogni forma di collaborazione che possa contribuire all’intensificazione del conflitto.
In particolare, si richiede la revoca del memorandum d’intesa sulla cooperazione militare, un segnale tangibile di impegno a favore della pace e del rispetto dei diritti umani.
I docenti di Pescara, con questa presa di posizione, si fanno portavoce di una profonda empatia verso le vittime innocenti: i bambini palestinesi, i giovani e le giovani, studenti e studentesse, figure spezzate da un conflitto che nega loro il diritto a un futuro dignitoso.

La terra martoriata dalla guerra necessita urgentemente di corridoi umanitari aperti, garantendo l’accesso a cibo, cure mediche e assistenza di base.
La dichiarazione non è un atto isolato, ma un invito a una riflessione più ampia sui valori fondanti della convivenza civile e sulla necessità di promuovere un ordine mondiale basato sulla giustizia, l’equità e il rispetto dei diritti umani, principi imprescindibili per costruire un futuro di pace e prosperità per tutti.

Si tratta di un monito a non rimanere spettatori passivi, ma a farsi voce per coloro che non ne hanno, a denunciare le ingiustizie e a lavorare attivamente per un mondo più giusto e umano.

