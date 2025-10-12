Docenti di Pescara: Non per il nostro silenzio per la Palestina.

“Non per il nostro silenzio”.

Questo l’eco che risuona dalla dichiarazione congiunta di un collettivo di docenti provenienti da Pescara e aree circostanti, un atto di civica responsabilità volto a sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e a ribadire il rispetto per i principi fondamentali del diritto internazionale.

L’iniziativa, in continua espansione grazie alla piattaforma online dedicata, si rivolge a tutti gli insegnanti, a ogni coscienza attiva e a chi rifiuta l’inerzia di fronte a una realtà disastrosa.

Non si tratta di una semplice presa di posizione, ma di un appello urgente a risvegliare la consapevolezza collettiva e a contrastare la normalizzazione della sofferenza.

La dichiarazione, resa ancora più drammatica dalla cronaca attuale e dalla progressiva erosione dei diritti umani a Gaza, esprime una profonda preoccupazione per la catastrofe umanitaria in atto.

I firmatari, animati da un senso di responsabilità etica derivante dal loro ruolo di educatori, sentono l’imperativo di denunciare e condannare con fermezza le violazioni del diritto internazionale che caratterizzano l’attuale escalation del conflitto.

L’indifferenza, percepita come una forma di complicità, è inaccettabile.

Le richieste avanzate dal collettivo di docenti sono concrete e mirate a promuovere un cambiamento significativo.

In primo luogo, si rivendica il riconoscimento formale e inequivocabile dello Stato di Palestina, un passo cruciale per garantire la stabilità regionale e la giustizia per il popolo palestinese.

Parallelamente, si esorta alla sospensione immediata della vendita di armamenti a Israele e a ogni forma di collaborazione che possa contribuire all’intensificazione del conflitto.

In particolare, si richiede la revoca del memorandum d’intesa sulla cooperazione militare, un segnale tangibile di impegno a favore della pace e del rispetto dei diritti umani.

I docenti di Pescara, con questa presa di posizione, si fanno portavoce di una profonda empatia verso le vittime innocenti: i bambini palestinesi, i giovani e le giovani, studenti e studentesse, figure spezzate da un conflitto che nega loro il diritto a un futuro dignitoso.

La terra martoriata dalla guerra necessita urgentemente di corridoi umanitari aperti, garantendo l’accesso a cibo, cure mediche e assistenza di base.

La dichiarazione non è un atto isolato, ma un invito a una riflessione più ampia sui valori fondanti della convivenza civile e sulla necessità di promuovere un ordine mondiale basato sulla giustizia, l’equità e il rispetto dei diritti umani, principi imprescindibili per costruire un futuro di pace e prosperità per tutti.

Si tratta di un monito a non rimanere spettatori passivi, ma a farsi voce per coloro che non ne hanno, a denunciare le ingiustizie e a lavorare attivamente per un mondo più giusto e umano.