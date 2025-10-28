Dogana Aquilana: l’Opposizione scende in campo, Biondi al centro della polemica

La persistente polemica sullo smantellamento del presidio doganale aquilano ha riempito nuovamente l’aula consiliare, questa volta con una manifestazione simbolica che ha acceso i riflettori sulla questione.

Un silenzioso, ma eloquente, striscione recante la scritta “Biondi, parlaci delle Dogane” ha fatto capolino tra i banchi della giunta, diventando il fulcro di un’opposizione determinata a non lasciare cadere la questione.

Dietro il telo, un fronte compatto di consiglieri – Stefania Pezzopane, Simona Giannangeli, Paolo Romano, Lorenzo Rotellini e Gianni Padovani – hanno voluto rappresentare visivamente l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.

La poltrona del sindaco Pierluigi Biondi, volutamente vuota, ha enfatizzato, secondo i manifestanti, una mancanza di proattività nel difendere un asset strategico per la città e per l’intera regione.

La riforma nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, percepita come un’umiliazione per L’Aquila, rischia di relegare l’ufficio locale a ruolo marginale, a favore di Pescara, unica città capoluogo abruzzese a subire una simile perdita.

L’appello è rivolto direttamente al sindaco, esortato a sollecitare un intervento governativo urgente, sfruttando i canali di comunicazione privilegiati con la Presidente del Consiglio Meloni.

La protesta non è una novità.

Già nel marzo 2024, un comunicato congiunto tra il sindaco e il senatore Fdi Guido Liris aveva promesso soluzioni, promesse che, a detta dell’opposizione, si sono scontrate con un’immobilismo preoccupante.

Nel frattempo, l’agitazione sindacale è in stato di massima allerta e un incontro con il Prefetto è stato richiesto per discutere le implicazioni della riforma.

I consiglieri di opposizione propongono una soluzione temporanea: una proroga dell’entrata in vigore della riforma, un modello già applicato in passato per i tribunali minori, in modo da guadagnare tempo per trovare una soluzione che tuteli gli interessi locali.

L’episodio richiama anche l’ultima seduta consiliare, caratterizzata dall’uscita di scena della maggioranza, che ha impedito il raggiungimento del numero legale e di fatto bloccato i lavori, un gesto giudicato irresponsabile nei confronti dei lavoratori e dell’intera comunità.

La battaglia per il presidio doganale si configura, quindi, non solo come una questione economica e occupazionale, ma come simbolo di una più ampia rivendicazione: la difesa dell’identità e del ruolo dell’Aquila all’interno del territorio nazionale, un impegno che l’opposizione si impegna a perseguire con determinazione, esigendo risposte chiare e azioni concrete per salvaguardare il futuro della città e dei suoi cittadini.