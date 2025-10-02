Droga e carcere: smantellata rete criminale a Pescara

Un’articolata operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, rivelando un sistema di gestione e coordinamento che si estendeva, con sorprendente capacità, dal carcere di Pescara al tessuto urbano circostante.

L’inchiesta, denominata “Tropical”, culminata con tre misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Pescara ed eseguite dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato all’applicazione di detenzione in carcere per un soggetto, agli arresti domiciliari per un altro, e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il terzo coinvolto.

L’indagine, protrattasi dalla fine del 2024 ai primi mesi del 2025, ha svelato una struttura complessa, caratterizzata da un flusso costante di cocaina e hashish, destinata alla distribuzione su vasta scala nel territorio pescarese.

Non si è trattato di un’attività isolata, ma di una rete organizzata capace di eludere i controlli e riorganizzarsi rapidamente, anche a seguito di precedenti interventi delle forze dell’ordine.

L’elemento più sconcertante emerso dall’operazione è la capacità del gruppo criminale di mantenere attive le linee di comunicazione e di ricevere istruzioni direttamente dall’interno del carcere.

Due detenuti, agendo come veri e propri direttori dell’organizzazione, hanno orchestrato le attività illecite, coordinando gli acquirenti, i trasportatori e i distributori, avvalendosi di un telefono cellulare introdotto clandestinamente nella casa circondariale.

Questo accesso illegale alle comunicazioni ha permesso loro di mantenere un controllo capillare sulle operazioni, superando gli ostacoli imposti dalle misure restrittive e garantendo la continuità del traffico di droga.

L’infiltrazione del carcere, un ambiente intrinsecamente controllato, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza delle istituzioni penali e sulla capacità di prevenire l’introduzione di strumenti di comunicazione illecita.

L’operazione “Tropical” non solo ha permesso di disarticolare un’organizzazione criminale radicata nel territorio pescarese, ma ha anche evidenziato una vulnerabilità sistemica che richiede un’analisi approfondita e interventi mirati per rafforzare la sicurezza delle carceri e contrastare efficacemente il fenomeno del controllo mafioso dall’interno delle istituzioni penali.

Le indagini in corso sono ora focalizzate sull’identificazione e sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, inclusi coloro che hanno facilitato l’introduzione del telefono cellulare nella casa circondariale e coloro che hanno permesso ai detenuti di esercitare un controllo così pervasivo sulle attività criminali esterne.