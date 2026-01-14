Droga e smartphone nel carcere di Sulmona: allarme e richieste

Nel cuore del carcere di massima sicurezza di Sulmona, un’operazione di controllo meticolosa ha portato alla luce una quantità significativa di sostanze stupefacenti – circa trecento grammi, suddivisi tra cocaina e hashish – e cinque dispositivi mobili, smartphone in particolare.

La scoperta, resa pubblica dal Sindacato Nazionale Polizia Penitenziaria – Segretariato Provinciale di Pescara (Cnpp-Spp), è il risultato di un’ispezione puntuale su pacchi postali destinati ai detenuti e di una perquisizione straordinaria, orchestrata con precisione dai commissari Francesco Arena e Francesca Aprile, figure chiave nel supporto al dirigente e comandante Livio Recchiuti.

L’episodio si configura come un successo operativo, in continuità con sforzi pregressi volti a contrastare l’introduzione di oggetti illeciti all’interno del sistema penitenziario.

Tuttavia, come sottolinea il segretario nazionale del Cnpp-Spp, Mauro Nardella, il successo delle operazioni è solo una parte della soluzione.

Nardella evidenzia la necessità di un intervento amministrativo più incisivo, che vada oltre la mera reattività e abbracci un approccio proattivo e tecnologicamente avanzato.

L’auspicio del sindacato non si limita a riconoscere l’efficacia del personale impiegato, ma spinge verso un potenziamento delle risorse e delle metodologie.

L’introduzione di tecnologie di interferenza – i cosiddetti “jammer” – capaci di bloccare le comunicazioni non autorizzate, l’impiego sistematico di unità cinofile specializzate nella rilevazione di sostanze stupefacenti e oggetti proibiti, e un aumento del numero di agenti penitenziari sono ritenuti elementi imprescindibili per garantire un ambiente carcerario sicuro e nel rispetto delle regole.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla vulnerabilità del sistema penitenziario e sulla capacità di contrasto alle attività illecite.

La scoperta di stupefacenti e dispositivi di comunicazione illegali all’interno di una struttura ad alta sicurezza testimonia la persistenza di strategie sofisticate utilizzate per aggirare i controlli.

Si tratta di una sfida complessa che richiede un impegno costante e una visione strategica, focalizzata non solo sulla repressione, ma anche sulla prevenzione e sulla riabilitazione.

La sicurezza carceraria non è solo una questione di ordine pubblico, ma un pilastro fondamentale del sistema giudiziario e della tutela della società.