Ecuador-Abruzzo: Un Ponte di Sapori e Cultura a Teramo

Un ponte gastronomico ha unito Ecuador e Abruzzo a Teramo, in un evento di straordinaria rilevanza culturale e formativa, ‘Gusto senza confini: dall’Ecuador all’Abruzzo’.

L’iniziativa, promossa dalla Camera Binazionale Ecuador-Italia (CBEI) sotto l’impulso del suo rappresentante in Italia, Alfredo Aramondi, in stretta collaborazione con l’Ambasciata ecuadoriana e con il prezioso supporto del prestigioso Polo scolastico alberghiero e agrario ‘Di Poppa-Rozzi’, ha celebrato un traguardo significativo: i 125 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

L’evento non si è limitato a una semplice dimostrazione culinaria, ma ha rappresentato un vero e proprio dialogo interculturale, un’opportunità unica per studenti e professionisti di confrontarsi e apprendere reciprocamente.

Tre rinomati chef ecuadoriani – Daniel Ríos, José Isaac Goody e Andres Serrano – hanno guidato gli studenti in un affascinante viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici del loro Paese, reinterpretandoli in chiave abruzzese con creatività e innovazione.

Questa fusione di tradizioni, questa capacità di adattamento e di reinterpretazione, ha testimoniato la forza del cibo come veicolo di comprensione reciproca e di arricchimento culturale.

Parallelamente, gli studenti del Di Poppa-Rozzi hanno voluto condividere le radici della propria identità gastronomica, presentando due piatti emblematici della tradizione teramana: la chitarra con le pallottine, simbolo di convivialità e semplicità, e il timballo, espressione di maestria e di storia.

Attraverso una dettagliata spiegazione delle tecniche di preparazione e un racconto appassionato delle origini, gli studenti hanno offerto un quadro completo della ricchezza e della complessità della cucina locale, sottolineando il suo legame profondo con il territorio e con le sue tradizioni.

La presenza di autorità di spicco – l’ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso Bhoman, l’ambasciatrice del Paraguay, Maria José Argana Mateu, il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, il Presidente della Provincia, Camilla D’Angelo, l’assessore del comune di Teramo, Antonio Filipponi e il vescovo di Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi – ha confermato l’importanza strategica dell’evento, che si è rivelato un’occasione privilegiata per rafforzare i legami diplomatici e per promuovere lo scambio di competenze e di esperienze.

Il culmine della giornata è stato un workshop esclusivo dedicato agli studenti del corso serale, che hanno avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con gli chef ecuadoriani, assimilando tecniche avanzate e approfondendo i principi dell’abbinamento cibo-vino.

Questo momento di intensa collaborazione ha generato un clima di grande entusiasmo e ha lasciato un’eredità preziosa di conoscenze e di ispirazione per le future generazioni di professionisti della ristorazione.

L’evento ha dunque rappresentato non solo una celebrazione del gusto, ma anche un investimento nel futuro, un seme di creatività e di innovazione destinato a germogliare in nuove esperienze culinarie e in nuove opportunità di crescita professionale.