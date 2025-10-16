Emergenza a Pescara: Intossicazione in un Liceo, Studenti e Docenti Trasportati

Un’emergenza sanitaria di rilevanza superiore ha mobilitato le risorse locali a Pescara, presso il liceo statale Marconi, a seguito del rilascio di una sostanza chimica all’interno dell’edificio scolastico.

La gravità dell’evento ha innescato l’attivazione del protocollo di emergenza massima, determinando un’imponente risposta da parte dei servizi sanitari e delle forze dell’ordine.

La risposta operativa ha visto l’impiego di un Posto Medico Avanzato (PMA) allestito dalla ASL di Pescara, composto da un team multidisciplinare: tre medici del 118 con competenze in medicina d’urgenza e tossicologia, un gruppo di tre infermieri specializzati nel supporto vitale e nella gestione delle emergenze, venti soccorritori della Croce Rossa e di altre associazioni di volontariato, e un’unità di cinque ambulanze attrezzate per il trasporto di pazienti in condizioni critiche.

Il numero di persone colpite dall’evento è significativo.

Quattro individui, tra cui una docente e tre studenti, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, mentre un altro studente è stato trasferito all’ospedale di Chieti per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Un numero imprecisato di persone è attualmente in cura sul posto, monitorate dal personale medico e infermieristico.

Tra gli intossicati si segnala anche la presenza di alcuni vigili del fuoco intervenuti per la gestione dell’emergenza, a testimonianza della sua ampia portata e del rischio per chiunque fosse presente nell’area.

Le prime indagini sanitarie suggeriscono che l’evento sia dovuto a un’intossicazione da ammoniaca.

Si presume che la sostanza si sia liberata da un laboratorio presente all’interno dell’istituto, le cui cause precise sono attualmente oggetto di approfondite verifiche da parte delle autorità competenti.

Il rilascio della sostanza ha comportato l’immediata evacuazione dell’intera scuola, garantendo la sicurezza di studenti, personale docente e altro personale presente.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli ambienti scolastici, sulla corretta manutenzione e gestione delle attrezzature chimiche presenti nei laboratori, e sull’efficacia dei protocolli di sicurezza e di emergenza.

L’indagine dovrà chiarire le cause precise dell’incidente, identificare eventuali responsabilità e suggerire misure correttive per prevenire il ripetersi di eventi simili, tutelando la salute e l’incolumità di studenti e personale scolastico.

L’evento ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore sensibilizzazione sui rischi legati alla manipolazione di sostanze chimiche e sull’importanza di una formazione specifica per il personale che vi è coinvolto.