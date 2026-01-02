Emergenza idrica in Abruzzo: Aca impone chiusure serbatoi.

L’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca) S.

p.

A.

ha diffuso un avviso urgente, legato a una situazione di crescente criticità nel sistema di approvvigionamento idrico.

La congiunzione di una progressiva diminuzione delle risorse idriche derivanti dalle sorgenti naturali e un picco anomalo nei consumi, registrato nelle ultime ventiquattro ore, sta impattando negativamente sulla capacità di mantenimento dei livelli nei serbatoi strategici, soprattutto nelle ore diurne, quando la domanda è più elevata.

Questa emergenza idrica impone l’adozione di misure correttive temporanee, quali la programmazione di chiusure straordinarie di alcuni serbatoi.

Tale decisione, seppur necessaria per il riequilibrio del sistema e la protezione delle infrastrutture, comporta inevitabilmente disagi per i cittadini.

Le aree geograficamente interessate da queste interruzioni, previste fino alla mattina successiva, comprendono numerosi comuni della provincia di Chieti e Pescara, tra cui: Torre de’ Passeri (serbatoio capoluogo), Cepagatti (serbatoio capoluogo e Piano di Coccia), Chieti (serbatoi Colle dell’Ara, Civitella, Fonte Vecchia, Tricalle, via Ferri e via Ianni), Pescara (serbatoio Fontanelle e serbatoio Colle Breccia), Francavilla al Mare (serbatoio paese alto), Miglianico (serbatoio Montupoli e partitore Cerreto) e Tocco da Casauria (serbatoio Osservanza).

L’Aca sottolinea che l’incremento dei consumi, esacerbato da un contesto di scarsità idrica che si protrarrà probabilmente nei prossimi mesi, esige un ripensamento radicale delle abitudini di utilizzo dell’acqua da parte di tutti i cittadini.

Un approccio più consapevole e responsabile nella gestione delle risorse idriche, attraverso pratiche di risparmio idrico sia domestiche che industriali, è cruciale per mitigare l’impatto della crisi.

Si raccomanda, inoltre, alla cittadinanza di limitare l’utilizzo dell’acqua per usi non essenziali, come l’irrigazione di giardini o il lavaggio di autoveicoli, e di segnalare eventuali perdite o malfunzionamenti nella rete idrica.

L’impegno congiunto di istituzioni, gestori e cittadini è fondamentale per affrontare questa sfida e garantire la sostenibilità del sistema idrico per le generazioni future.

L’Aca invita i sindaci a comunicare immediatamente e con la massima trasparenza alla popolazione l’evolversi della situazione e le misure adottate.