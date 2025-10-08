Emergenza idrica in Abruzzo e Molise: divieto d’acqua potabile

Un’emergenza idrica di portata significativa ha colpito le coste del basso Abruzzo e del Molise, con il divieto di utilizzo dell’acqua potabile e per uso alimentare esteso alle marine di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia.

Le ordinanze, emesse con carattere precauzionale dai sindaci dei tre comuni, riflettono una crescente preoccupazione per la qualità delle risorse idriche e l’impatto sulla salute pubblica.

L’innesco di questa situazione critica è riconducibile alle analisi condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Abruzzo (ARPA) presso il serbatoio situato nell’area industriale di San Salvo, in prossimità del confine con il Molise.

I risultati, superiori ai limiti di legge, hanno rivelato la presenza di coliformi totali, indicatori di potenziale contaminazione fecale, con una concentrazione di 1 Mpn/100 ml.

Questo dato, lungi dall’essere un’anomalia isolata, solleva interrogativi sulla gestione e il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano in un’area industrialmente sensibile.

L’ordinanza disposta non si limita a un’area circoscritta, ma coinvolge un bacino idrografico più ampio, toccando le comunità costiere di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia.

Particolarmente delicata è la situazione a Montenero di Bisaccia, dove il divieto si è esteso a contrada Padula, area residenziale e agricola, evidenziando la potenziale estensione della contaminazione.

L’intensità della misura restrittiva, sottolineata dall’ordinanza del sindaco Simona Contucci, riflette la gravità della situazione.

La presenza di coliformi, sebbene non necessariamente indicativa di patogeni specifici, segnala una potenziale compromissione dell’integrità igienico-sanitaria dell’acqua, richiedendo una risposta immediata e accurata.

L’ordinanza impone quindi un’indagine approfondita volta a tracciare l’origine della contaminazione, valutare l’estensione del problema e implementare misure correttive per ripristinare la qualità dell’acqua.

Questa emergenza idrica non è solo una questione tecnica, ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione delle risorse idriche in un contesto di crescente pressione antropica e cambiamenti climatici.

L’area del basso Abruzzo e del Molise è caratterizzata da un’agricoltura intensiva, attività industriali e un turismo esteso, tutti fattori che possono contribuire all’inquinamento delle acque.

La vulnerabilità delle risorse idriche è esacerbata dalla scarsità di piogge e dall’aumento delle temperature, che possono compromettere la capacità di auto-depurazione dei sistemi acquatici.

L’evento attuale richiede una riflessione più ampia sulla necessità di investimenti in infrastrutture idriche, sistemi di monitoraggio avanzati e politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche, al fine di prevenire il ripetersi di tali emergenze e garantire la salute pubblica e la sostenibilità ambientale del territorio.

La trasparenza e la comunicazione efficace con la cittadinanza, fornendo informazioni chiare e tempestive, sono altrettanto cruciali per gestire la situazione in modo responsabile e ricostruire la fiducia dei cittadini.