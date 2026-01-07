Emergenza Migranti: Chiesa Contesa tra Urgenza e Vincoli Legali

La questione dell’emergenza abitativa per i migranti, che da settimane affrontano notti rigide dormendo all’aperto, si è intensificata con la proposta di utilizzare la chiesa di San Bernardino, situata in Piazza d’Armi, come soluzione temporanea.

Un sopralluogo della polizia municipale è previsto per la mattinata, con l’obiettivo di valutare la fattibilità tecnica e procedurale di tale accoglienza, in parallelo con la potenziale riacquisizione della struttura da parte del Comune.

La decisione segue un tavolo di confronto in Prefettura, un punto di svolta che evidenzia le tensioni tra l’urgenza umanitaria e il rispetto del quadro normativo vigente.

La chiesa, infatti, è gravata da un’ordinanza di demolizione emessa in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, che sancisce la cessazione delle funzioni di emergenza post-sisma.

Questo vincolo legale complessa la situazione, creando un conflitto tra le necessità immediate e gli obblighi legali.

Le associazioni attive nella struttura sollecitano una deroga attraverso una convenzione, auspicando di preservarla per l’accoglienza e per la celebrazione di riti cattolici e ortodossi.

La vicenda ha rapidamente assunto una dimensione politica di notevole rilevanza.

Il Partito Democratico ha espresso pubblicamente la richiesta di aprire la chiesa ai migranti, almeno per il breve termine, proponendo alternative quali l’ex asilo di Viale Duca degli Abruzzi, un esempio di spazio pubblico attualmente sottoutilizzato.

Un atto parlamentare è in fase di preparazione, promosso dal senatore Michele Fina, a testimonianza della crescente pressione politica a favore di una soluzione.

Anche Sinistra Italiana ha sollevato critiche, denunciando la carenza di strutture di accoglienza dedicate, come un dormitorio pubblico, e accusando l’amministrazione comunale di una gestione lacunosa che non ha saputo proporre soluzioni concrete per garantire un ricovero temporaneo a chi si trova a dormire in strada.

I consiglieri comunali di minoranza, Paolo Romano e Lorenzo Rotellini, hanno messo in luce come l’intervento dell’assessore all’Urbanistica, anziché quello dell’assessore alle Politiche sociali, contrasta con precedenti deliberazioni del Consiglio comunale che avevano orientato verso una gestione condivisa e partecipata.

Un sostegno all’accoglienza è stato espresso dal consigliere Alessandro Tomassoni, mentre i social media amplificano le diverse reazioni e opinioni pubbliche.

La situazione, quindi, riflette un nodo complesso che intreccia imperativi umanitari, obblighi legali, responsabilità politiche e sensibilità sociali, richiedendo una risposta articolata e ponderata che vada al di là delle soluzioni temporanee e affronti le cause profonde dell’emergenza abitativa.

La questione non è solo una questione di alloggio, ma anche di integrazione, di coesione sociale e di rispetto dei diritti fondamentali.