Esempio e imitazione: Falcone, Borsellino, modelli per i giovani.

L’influenza non si esercita con proclami, ma con l’esempio.

La potenza di un ideale non risiede nella sua esposizione teorica, bensì nella sua incarnazione in figure umane, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli di un impegno che trascende la retorica e si radica nella realtà.

Questa constatazione, ripresa da don Luigi Maria Epicoco durante l’incontro “I giovani testimoni del tempo nuovo”, celebrazione del Premio Borsellino all’Aquila, invita a ripensare il percorso educativo e civile come un processo di imitazione, non di imposizione.

I giovani anelano modelli autentici, figure che dimostrino concretamente come la giustizia possa declinarsi in azioni quotidiane, anche nei gesti più semplici, nelle scelte più umili.

Non cercano eroi idealizzati, ma testimoni coerenti, capaci di tradurre in pratica i valori che professano.

L’individualismo dilagante, che spesso restringe l’orizzonte esistenziale al proprio io, soffoca la compassione, paralizza la responsabilità sociale.

Allargare i confini della propria esistenza, assumendosi cura degli altri, del mondo, è un atto di arricchimento, non un mero obbligo morale, ma una necessità ontologica.

È un’imperativo di riscoperta delle relazioni, un’arte perduta.

La sfida educativa, dunque, è riaccendere la scintilla dell’interconnessione.

L’incontro, dedicato al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società equa, ha visto l’intervento di don Aniello Manganiello, testimone di un’azione trasformativa a Scampia.

Abbattere le barriere fisiche e mentali, vivere a fianco di chi si sente marginalizzato, trasformare un luogo di culto in un baluardo di legalità.

La criminalità organizzata prospera su una cultura del disagio, agisce da ammortizzatore, paradossalmente, in contesti di profonda miseria.

La vera liberazione, il vero riscatto, emergono dalla conoscenza, dalla consapevolezza critica.

Una libertà spesso negata, un’alternativa preclusa.

Destini segnati dalla detenzione, dall’illusione di un successo effimero, dalla violenza indiscriminata, come i tragici eventi recenti ci hanno ampiamente dimostrato.

La via, allora, non è la pretesa di verità assolute, ma la capacità di interrogare il reale, di costruire ponti dove altri hanno eretto muri, di incarnare, con coerenza e coraggio, un futuro di giustizia e speranza.