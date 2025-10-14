Esplosione ad Avezzano: paura e interrogativi sul Superbonus

Una drammatica deflagrazione ha scosso la quiete di via Ugo La Malfa ad Avezzano, innescando una serata di paura e incertezza per la comunità locale.

L’evento, verificatosi al quarto piano di una palazzina residenziale, ha generato una rapida escalation di emergenza, costringendo l’evacuazione precauzionale di numerosi condomini.

L’esplosione, preceduta da fiamme violente, una densa colonna di fumo acre e un intenso odore di gas, ha immediatamente suscitato allarme tra i residenti, che si sono riversati in strada, molti accompagnati da bambini e anziani.

Tra gli evacuati, anche Giulio Bonanni, figura di spicco nella storia amministrativa locale in qualità di ex comandante della polizia locale, che ha subito lesioni al volto a causa dell’esplosione verificatasi nei pressi della sua abitazione.

Le indagini preliminari, condotte con immediatezza da squadre dei vigili del fuoco, sembrano indicare una connessione diretta con i lavori di efficientamento energetico in corso nell’edificio, rientranti nell’ambito del Superbonus 110%.

Questo programma, volto a incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, aveva portato alla realizzazione di un cappotto termico, una misura progettata per ridurre i consumi energetici e migliorare l’isolamento acustico.

Tuttavia, l’intervento, pur nobile nei suoi obiettivi, ha apparentemente contribuito a creare una condizione pericolosa.

Secondo le prime ricostruzioni, una scintilla generata durante operazioni di saldatura, necessarie per la riparazione di una precedente perdita, ha innescato una concentrazione di gas accumulatosi in uno spazio confinato tra il nuovo cappotto isolante e la struttura muraria esistente.

L’accumulo, verosimilmente dovuto a una combinazione di fattori tra cui una ventilazione insufficiente e la presenza di micro-fessurazioni nel muro, ha reso l’ambiente particolarmente suscettibile all’innesco di una deflagrazione.

La complessità della situazione ha richiesto un intervento prolungato e meticoloso da parte dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per stabilizzare la situazione e garantire la sicurezza dell’edificio.

La decisione di invitare le diciotto famiglie della scala B a non rientrare nelle proprie abitazioni è stata presa per escludere ogni potenziale rischio residuo e consentire una valutazione approfondita della stabilità strutturale e della sicurezza degli impianti.

La scala adiacente, pur essendo stata interessata dall’onda d’urto, non ha subito limitazioni.

Il Comune di Avezzano ha prontamente attivato il piano di emergenza comunale, mobilitando risorse per fornire alloggio temporaneo e assistenza agli sfollati.

Parallelamente, i tecnici di Italgas, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno conducendo indagini approfondite per accertare le cause precise dell’incidente e verificare la sicurezza complessiva dell’impianto di distribuzione del gas.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sull’implementazione delle pratiche di sicurezza durante i lavori di efficientamento energetico e sulla necessità di una verifica più stringente delle condizioni preesistenti negli edifici, al fine di prevenire tragedie simili in futuro.

La vicenda rappresenta un campanello d’allarme per l’intero settore dell’edilizia e un monito a privilegiare la sicurezza e la prevenzione in ogni fase di un intervento di riqualificazione.