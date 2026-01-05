Famiglia del bosco: Inizia la perizia sul futuro dei tre bambini.

La vicenda della “famiglia del bosco”, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, si appresta a entrare in una nuova fase cruciale.

In data 23 gennaio, avrà inizio l’incarico peritale affidato dalla sezione Tribunale dei Minorenni dell’Aquila alla consulente tecnica d’ufficio, la dottoressa Simona Ceccoli.

Questa decisione, che segna un punto di svolta nel percorso giudiziario, si configura come un’indagine approfondita volta a delineare il profilo psicologico e comportamentale dei genitori, con l’obiettivo primario di valutare la loro idoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro tre figli.

Il provvedimento peritale, formalmente avviato dopo il respingimento del ricorso presentato dai legali di Trevallion e Birmingham, si inserisce in un quadro più ampio che ha visto la sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento dei minori in una comunità di accoglienza.

Tale decisione, emessa dal Tribunale, è stata ritenuta necessaria per garantire la protezione del benessere psicofisico dei bambini.

L’atto formale dell’assunzione dell’incarico, il giuramento della consulente, si svolgerà oggi, sancendo l’inizio ufficiale della perizia.

La dottoressa Ceccoli, esperta in ambito psico-diagnostico, procederà con un’analisi complessa e articolata, che comprenderà colloqui individuali, osservazioni dirette e, presumibilmente, l’esame di documentazione clinica pregressa.

L’indagine non si limiterà a una mera valutazione di “normalità” o “anormalità”, ma mirerà a comprendere le dinamiche relazionali all’interno della famiglia, i modelli educativi adottati e la capacità dei genitori di rispondere adeguatamente ai bisogni emotivi e pratici dei figli.

La relazione peritale, destinata a fornire elementi decisivi per la valutazione complessiva della situazione, è attesa entro un arco temporale di quattro mesi.

Il documento conterrà un’analisi dettagliata dei risultati dell’indagine, corredata da formulazioni di giudizio e, eventualmente, da raccomandazioni per il futuro percorso di tutela dei minori.

La sua importanza risiede nel fatto che costituirà la base per una decisione cruciale: la conferma della sospensione della responsabilità genitoriale o la sua revoca, con la possibilità di un ritorno dei minori in famiglia, eventualmente supportato da misure di sostegno e supervisione.

La decisione finale sarà quindi influenzata dall’interpretazione che i giudici daranno dei risultati forniti dalla consulente tecnica, tenendo conto delle implicazioni etiche e giuridiche che ne derivano.