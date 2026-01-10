Famiglia del bosco: Nessuna richiesta di scuola, nodo abitativo aperto.

La vicenda che coinvolge la “famiglia del bosco” di Palmoli, e le implicazioni per l’istruzione dei minori e la gestione del territorio, rimane al centro di un’attenzione complessa e in evoluzione.

Nonostante le speculazioni e le interrogazioni che si sono sollevate a livello locale e nazionale, l’amministrazione comunale di Palmoli non ha ricevuto ad oggi alcuna istanza formale relativa all’immatricolazione dei tre bambini in una scuola pubblica del territorio, né una richiesta per l’invio di personale docente presso la comunità di Vasto che li ospita.

Questa assenza di comunicazioni ufficiali, in un contesto giuridico delicato segnato dalla sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale dei Minori, sottolinea la necessità di una gestione attenta e coordinata con le autorità giudiziarie competenti.

La situazione si complica ulteriormente se si considera la questione abitativa.

Il casolare situato nel bosco di Palmoli, proprietà di Nathan Trevallion, padre dei bambini, continua a rappresentare un punto focale nell’indagine complessiva.

Sebbene l’immobile sia al centro di contenziosi e interrogativi relativi alla sua conformità urbanistica e alle modalità di costruzione, il Comune non ha ricevuto alcuna domanda di ampliamento o modifica strutturale.

Il trasferimento temporaneo di Trevallion in una villetta offerta gratuitamente dall’imprenditore Armando Carusi, benché apparentemente una soluzione contingente, solleva ulteriori questioni relative alla stabilità dell’alloggio e alla sua adeguatezza per la cura e lo sviluppo dei minori.

L’assenza di istanze formali da parte del padre, unita alla sospensione delle sue responsabilità genitoriali, evidenzia la fragilità della situazione e la necessità di un intervento mirato da parte delle istituzioni.

La questione non si limita alla sfera amministrativa, ma tocca temi fondamentali quali il diritto all’istruzione, la tutela dei minori, la legalità urbanistica e la gestione del territorio.

La comunità di Palmoli, e l’intera provincia, si trovano a confrontarsi con un caso inedito che richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo non solo l’amministrazione comunale, ma anche le autorità giudiziarie, i servizi sociali, le forze dell’ordine e, soprattutto, esperti in diritto minorile e psicologia infantile.

La trasparenza e la collaborazione tra tutte le parti interessate si rivelano cruciali per garantire il benessere dei minori e per risolvere le complessità legali ed amministrative che questa vicenda comporta.