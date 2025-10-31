Famiglia Unschooling: Vita Isolata e Segnalazione alla Procura

Nel cuore del Vastese, una famiglia sceglie un percorso radicale, sollevando interrogativi profondi sulla responsabilità genitoriale, l’istruzione e il diritto all’autodeterminazione.

La vicenda, giunta all’attenzione della Procura dei Minorenni dell’Aquila, ruota attorno a tre bambini, di età compresa tra i sei e gli otto anni, che vivono in una struttura abitativa fatiscente, priva di infrastrutture essenziali come acqua corrente ed elettricità, e completamente isolata dal sistema scolastico tradizionale.

L’emergenza si è manifestata a seguito di un episodio di intossicazione da funghi, evento che ha portato l’intera famiglia a necessitare di cure ospedaliere.

Il successivo sopralluogo delle forze dell’ordine ha rivelato le condizioni precarie in cui vivono i minori, innescando una spirale di segnalazioni che hanno coinvolto i servizi sociali.

I genitori, sostenitori convinti dell’unschooling, hanno scelto di sottrarre i figli all’obbligo scolastico formale, abbracciando un percorso educativo domestico che, a loro dire, li protegge dalle influenze negative della società contemporanea.

Questa scelta, motivata da una profonda critica nei confronti del sistema educativo e sociale dominante, si traduce in una filosofia di vita che esalta il rapporto diretto con la natura e l’apprendimento esperienziale.

Tuttavia, le relazioni redatte dagli operatori dei servizi sociali evidenziano preoccupazioni significative.

L’assenza di controlli pediatrici regolari, l’isolamento sociale dei bambini e le condizioni abitative inadeguate sollevano interrogativi sulla loro sicurezza e sul loro sviluppo armonioso.

L’offerta di un “piano minimo” – che includeva assistenza sanitaria, alloggio dignitoso e accesso a servizi educativi comunali – è stata respinta dalla famiglia, acuendo la situazione e conducendo alla segnalazione alla Procura dei Minorenni.

La Procura, valutando la situazione, ha richiesto un provvedimento di affidamento dei minori e una limitazione della responsabilità genitoriale, sollevando il tema del conflitto tra il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni e il dovere dello Stato di tutelare il benessere e lo sviluppo dei minori.

L’avvocato della famiglia, nel difendere la loro posizione, nega l’esistenza di violenze o devianze comportamentali, sottolineando l’indipendenza economica dei genitori e il benessere apparente dei bambini.

Sottolinea che si tratta di una scelta di vita consapevole, mirata a preservare un legame autentico con la natura e a offrire ai figli un’educazione alternativa, lontana dalle logiche spesso percepite come oppressive e disumanizzanti del sistema scolastico.

La vicenda pone quindi una sfida complessa: come conciliare il rispetto per le scelte individuali, anche quando radicali, con la necessità di garantire la protezione e lo sviluppo integrale dei minori, in un contesto sociale che spesso si scontra con percorsi di vita non convenzionali.

La questione solleva interrogativi etici e giuridici cruciali sull’interpretazione del concetto di “interesse superiore del minore” e sulla definizione dei limiti della libertà genitoriale.