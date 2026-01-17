Famiglie divise: nasce un presidio per i diritti dei minori

Un’assemblea spontanea di cittadini si è costituita in un presidio permanente e pacifico alle porte del luogo che ospita la “famiglia del bosco”, innescando un’iniziativa volta a difendere il diritto al ricongiungimento familiare e a dare voce a tutte le famiglie che vedono i propri figli allontanati.

La mobilitazione nasce in risposta alla delicata vicenda che coinvolge i tre minori, temporaneamente separati dai genitori dal Tribunale dei minori dell’Aquila, con la sospensione della potestà genitoriale e il loro affidamento a una comunità di accoglienza.

Il presidio, composto inizialmente da un gruppo di circa dieci persone e supportato da un camper, si presenta come una forma di resistenza pacifica e partecipata.

Il sindaco locale, Giuseppe Masciulli, ha espresso solidarietà e ha voluto comprendere le motivazioni che animano l’iniziativa, ribadendo l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo.

A differenza di un’organizzazione strutturata, il gruppo che sostiene il presidio si definisce un’aggregazione fluida e inclusiva, aperta a chiunque senta la necessità di manifestare il proprio dissenso e contribuire alla ricerca della verità.

L’assenza di una gerarchia formale sottolinea l’importanza della partecipazione individuale e del senso di giustizia condiviso.

L’obiettivo primario è quello di sollevare un dibattito ampio e approfondito sulla procedura di allontanamento dei minori, un intervento che dovrebbe rappresentare l’ultima risorsa possibile, preceduto da una valutazione rigorosa e attenta ai potenziali danni psicologici e relazionali che ne derivano.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, evidenziato anche dalla recente presa di posizione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato la necessità di un monitoraggio più accurato e trasparente dei casi di sottrazione di minori.

Il presidio non si limita a una protesta, ma si configura come un atto di difesa del diritto fondamentale di ogni bambino a crescere all’interno del proprio nucleo familiare, un diritto che deve essere tutelato con la massima cura e attenzione.

L’impegno è quello di mantenere attivo il presidio per un periodo stimato di circa un mese, con la possibilità di trasferirlo in altre località per ampliare la portata della mobilitazione.

L’appello è rivolto all’intera comunità: partecipare attivamente, condividere informazioni e contribuire alla diffusione della vicenda, perché ogni voce e ogni presenza sono fondamentali per sostenere la causa e illuminare un tema così delicato e spesso avvolto nell’ombra.

L’iniziativa mira a creare un ponte di ascolto e di sensibilizzazione, affinché le decisioni che riguardano il futuro dei minori siano prese con la consapevolezza della loro importanza e con la massima attenzione al benessere dei bambini.