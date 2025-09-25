Farmaci: Rischio Globale e Ritorno in Italia per la Sicurezza Sanitaria

La crescente dipendenza globale dalla produzione farmaceutica concentrata in aree geografiche limitate, come India e Cina, rappresenta un rischio sistemico per la salute pubblica mondiale.

L’attuale scenario, in cui l’80% dei principi attivi essenziali per farmaci salvavita proviene da queste regioni, espone i sistemi sanitari a vulnerabilità significative, che vanno ben oltre la mera congiuntura economica.

Immaginiamo, ad esempio, un conflitto geopolitico, una nuova emergenza pandemica o persino una crisi diplomatica: in tali circostanze, le scorte di eccipienti vitali potrebbero esaurirsi in poche settimane, con conseguenze potenzialmente catastrofiche.

La riflessione sollevata dal sottosegretario Marcello Gemmato, durante l’Abruzzo Economy Summit, non è quindi un’allarmismo gratuito, ma un campanello d’allarme che richiede un’azione decisa.

La ri-localizzazione della produzione di principi attivi, o almeno una diversificazione delle fonti, è un imperativo strategico per la sicurezza sanitaria nazionale ed europea.

Non si tratta di un semplice ritorno al passato, ma di una rivisitazione consapevole e modernizzata della tradizione chimica italiana, un patrimonio di conoscenze e competenze che ha contribuito in modo significativo all’avanzamento della scienza e della tecnologia farmaceutica.

Il progetto di Testo Unico della legislazione farmaceutica, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, costituisce un passo fondamentale in questa direzione.

La sua elaborazione, frutto di una collaborazione sinergica tra cinque ministeri chiave – Salute, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Ambiente e Giustizia – mira a riformare profondamente il quadro normativo italiano, incentivando gli investimenti nella produzione farmaceutica di base e promuovendo l’innovazione tecnologica.

L’ambizioso obiettivo di completare l’opera entro il 2026 testimonia l’urgenza e l’importanza strategica del progetto.

La ri-industrializzazione del settore farmaceutico non è solo una questione di sicurezza sanitaria, ma anche un motore di crescita economica e occupazionale.

Il ritorno di questa attività in Italia genererebbe posti di lavoro qualificati, contrastando la fuga dei talenti e offrendo opportunità concrete per i giovani laureati.

Inoltre, rafforzerebbe la competitività del sistema produttivo italiano, promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie e di processi produttivi più efficienti e sostenibili.

È essenziale comprendere che questa operazione non implica un isolamento commerciale, ma una ricerca di maggiore autonomia e resilienza.

Una filiera farmaceutica robusta e diversificata, basata sulla competenza e sull’innovazione, permetterebbe all’Italia di giocare un ruolo attivo e proattivo nel mercato globale, contribuendo a garantire l’accesso ai farmaci per tutti i cittadini, preservando al contempo la sovranità sanitaria nazionale.

Il futuro della salute pubblica dipende dalla nostra capacità di agire con lungimiranza e determinazione, investendo nel presente per proteggere le generazioni future.