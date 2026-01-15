Farmacia Ospedaliera di Pescara: Orari Ampliati e Nuovi Servizi

La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, in un’ottica di costante miglioramento dei servizi offerti al territorio e in risposta a un’analisi approfondita dei flussi di utenza e delle necessità espresse dalla comunità, ha approvato un significativo aggiornamento del piano operativo relativo all’organizzazione e alla gestione del Servizio Farmaceutico Ospedaliero del Presidio Ospedaliero di Pescara.

Questo provvedimento, frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto personale medico, infermieristico, amministrativo e rappresentanti degli utenti, mira a garantire un accesso più agevole e capillare alle prestazioni farmaceutiche, ottimizzando l’efficienza interna e rispondendo a una crescente domanda di servizi specializzati.

L’ampliamento dell’orario di apertura, con conseguente riorganizzazione del personale e delle risorse disponibili, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e potenziamento dell’offerta sanitaria locale, con particolare attenzione alle aree di maggiore affluenza e alle fasce di popolazione più vulnerabili.

La Dott.ssa Miriam Carmen Di Staso, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera, ha curato l’elaborazione del documento di programmazione, che dettaglia le nuove modalità operative e le misure previste per il monitoraggio continuo dell’efficacia del servizio.

Il piano operativo include, inoltre, l’introduzione di un sistema di teleassistenza per la gestione di richieste di farmaci specifici, la formazione continua del personale coinvolto e la predisposizione di materiali informativi facilmente accessibili per gli utenti.

La nuova organizzazione, che entrerà in vigore il 15 gennaio 2026, prevede l’estensione degli orari di apertura per rispondere in maniera più efficace alle esigenze di pazienti, operatori sanitari e visitatori del presidio ospedaliero.

Il servizio farmaceutico, in particolare, sarà accessibile con le seguenti modalità:* Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 14:00, con la possibilità di richiedere consulenze specialistiche in orari concordati.

* Martedì e Giovedì: estensione dell’orario fino alle ore 16:30, dedicata a pazienti con patologie croniche e necessità di terapie complesse.

* Sabato: orario continuativo dalle 9:00 alle 13:00, garantendo l’erogazione di farmaci essenziali e servizi di primo soccorso.

* Festivi: apertura ridotta, con personale dedicato per la gestione di emergenze e urgenze.

Si segnala che, in aggiunta agli orari indicati, è prevista la possibilità di accesso a servizi dedicati tramite prenotazione telefonica o via telematica, per la preparazione di farmaci personalizzati, la dispensazione di terapie infusive e la consulenza specialistica in farmacologia clinica.

Per consentire una facile consultazione dei dettagli operativi e per rimanere aggiornati su eventuali modifiche o integrazioni al piano di servizio, si invita la cittadinanza a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’ASL di Pescara: [https://www.asl.

pe.it/DettaglioStruttura.

jsp?id=65eidSezione=11](https://www.asl.

pe.it/DettaglioStruttura.

jsp?id=65eidSezione=11).

Lì sarà possibile trovare informazioni dettagliate, FAQ, contatti utili e modulistica necessaria per l’accesso ai servizi.

L’ASL di Pescara si impegna a perseguire standard elevati di qualità e accessibilità, promuovendo un sistema sanitario centrato sulla persona e attento alle esigenze del territorio.

Questo aggiornamento dell’orario di apertura della Farmacia Ospedaliera rappresenta un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo, consolidando il ruolo dell’azienda sanitaria come punto di riferimento per la salute della comunità pescarese.