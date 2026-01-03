Fiamma Olimpica a L’Aquila: Emozione, Resilienza e Speranza.

La pioggia, incessante compagna di un’emozione palpabile, ha accolto l’accensione del braciere della Fiamma Olimpica a L’Aquila, segnando un capitolo significativo del suo viaggio verso Milano Cortina 2026.

Un’atmosfera di profonda commozione ha permeato il piazzale dell’Emiciclo, luogo simbolo del capoluogo abruzzese, dove l’eredità sportiva e la resilienza di una comunità si sono fusi in un unico, vibrante abbraccio.

Marco D’Onofrio, figura iconica del rugby aquilano e triplice campione d’Italia, ha avuto l’onore di dare il via a questo momento solenne, incarnando lo spirito combattivo e la passione che animano la regione.

Al suo fianco, un variegato corteo di personalità istituzionali e figure di spicco del panorama sportivo abruzzese: il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, il presidente della FISI Abruzzo Angelo Ciminelli, il consigliere comunale Luigi Faccia, e il giornalista sportivo Enrico Giancarli, che ha arricchito l’evento con testimonianze evocative.

L’esibizione musicale, curata da Federlibertas L’Aquila, ha ulteriormente amplificato l’esperienza emotiva, creando un’armonia di suoni e immagini che ha celebrato la rinascita e la speranza.

La staffetta olimpica ha visto alternarsi figure che rappresentano l’eccellenza sportiva in diverse discipline.

Paolo Aquilio e Christian Dervishi, atleti di Special Olympics, hanno incarnato l’inclusione e la forza di volontà.

Giovanni Scalisi, giovane promessa dello sci alpino, e Alessandra Susmeli, campionessa internazionale di pattinaggio, hanno simboleggiato il talento e la dedizione.

Elena Zappone, rugbista del Cus L’Aquila, e Martina Ianni, ginnasta vincitrice di medaglie interregionali, hanno rappresentato le nuove generazioni di atleti aquilani, portatrici di sogni e aspirazioni.

Il viaggio della Fiamma Olimpica non si ferma qui.

Domani, il corteo si inoltrerà nel cuore dell’Aquilano, per poi lasciare l’Abruzzo alla volta di Ancona.

Un’importante tappa è rappresentata dalla staffetta del CAI L’Aquila, che coinvolgerà la Scuola di Escursionismo “Stanislao Pietrostefani” e la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Nestore Nanni”, custodi della tradizione alpina e del territorio.

I loro istruttori guideranno la Fiamma lungo percorsi suggestivi, attraverso paesaggi mozzafiato, unendo l’impegno sportivo alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Le tratte previste, da Rocca Calascio al suo imponente castello e da San Pietro della Ienca al Santuario di San Giovanni Paolo II, saranno un omaggio alla storia, alla fede e alla bellezza della regione.

Un numero significativo di cittadini, rappresentanti del tessuto sociale locale, ha ricevuto l’onore di partecipare alla staffetta, testimoniando l’attaccamento alla propria comunità e l’entusiasmo per l’evento olimpico.

Nomi come Felice Flati, Monica Maurizio, Alessio Fiorini, Gianluca Museo, Giulia Scaglietta, Rubino De Paolis, Stefano Galletti, Alessandro Marucci, Marco Paolucci, Luciano Di Martino, Massimo Angelilli e Lorenzo Ciammaichella, solo per citarne alcuni, incarnano lo spirito di accoglienza e la passione per lo sport che animano l’Abruzzo.

L’intera comunità si stringe attorno alla Fiamma, guardando al futuro con speranza e rinnovata fiducia.