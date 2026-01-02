Fiamma Olimpica a Pescara: un faro di speranza per l’Italia.

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, portatrice di un’eredità di speranza e ispirazione, ha illuminato oggi la città di Pescara, coronando una tappa cruciale del suo epico viaggio attraverso la penisola italiana.

L’accensione del braciere, in un’atmosfera di festa e partecipazione popolare, ha segnato il culmine di un percorso di oltre nove chilometri, un fiume umano di entusiasmo guidato da ben 44 tedofori, ognuno portatore di un sogno e di un legame profondo con il territorio.

L’evento non è stato semplicemente una cerimonia di passaggio della fiaccola, ma una celebrazione vibrante dell’identità abruzzese e del suo spirito sportivo.

Atleti di ogni generazione, figure istituzionali e una folla appassionata si sono uniti lungo le arterie principali della città, testimoniando la potenza unificante dello sport.

Tra i tedofori, icone come Giovanni De Benedictis, campione olimpico di marcia, e le tenaci runner Paola Patricelli e Roberta Pagliuca, protagoniste di sfide globali come la Maratona di New York, hanno incarnato i valori di perseveranza, dedizione e sacrificio che animano l’atletica.

La cerimonia ha visto la partecipazione di personalità che rappresentano l’eccellenza locale, dal centrocampista del Pescara e della Nazionale Under 21, Matteo Dagasso, alla campionessa europea di pugilato Jasmine De Felice, fino alla presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, a sottolineare l’importanza crescente dello sport femminile.

Il viaggio della Fiamma, avviato a Roma il 6 dicembre, incarna un percorso simbolico attraverso l’Italia, attraversando le sue regioni e le sue comunità, tessendo un filo di emozioni e aspettative.

La tappa di oggi, preceduta da Isernia, Castel di Sangro, Roccaraso, ha offerto alla popolazione locale un momento di condivisione e di festa, arricchito dal Coca-Cola Village, un luogo di intrattenimento e attività per tutte le età.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica non è solo un preludio ai XXV Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno a Milano e Cortina il 6 febbraio, ma un vero e proprio strumento di costruzione di un legame profondo tra i Giochi e il Paese.

Come sottolineato da Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, “è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti.

” Un’esperienza volta a diffondere e a incarnare i valori olimpici di amicizia, eccellenza e rispetto, proiettando l’Italia verso un futuro di sport, innovazione e inclusione.

Il braciere acceso a Pescara rappresenta quindi un faro di speranza, che illumina il cammino verso Milano Cortina 2026.