Fiamma Olimpica all’Aquila: un rito di speranza e rinascita

L’attesa si fa tangibile a L’Aquila, città pronta ad accogliere un evento di portata nazionale: il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, sabato 3 gennaio.

Più che un semplice trasferimento di un simbolo, si prefigura un momento di ripartenza, di resilienza e di proiezione verso il futuro, un’occasione per celebrare lo spirito sportivo e la forza della comunità abruzzese.

Alle 18:20, da viale Crispi, si leverà la staffetta, un fiume di energia che attraverserà il cuore storico della città.

Il percorso, meticolosamente studiato, si snoderà attraverso luoghi simbolo dell’identità aquilana: viale e piazzale Collemaggio, testimoni della fede e della speranza, via Caldora e Strinella, custodi di storie secolari, e infine, una discesa verso la Villa Comunale, dove, alle 19:30, si concluderà la corsa con la cerimonia di accensione del braciere.

A portare la Fiamma, non solo atleti di talento, ma vere e proprie icone di impegno e dedizione.

Paolo Aquilio e Christian Dervishi, portatori di medaglie Special Olympics, incarnano l’inclusione e la forza di superamento.

Giovanni Scalisi, campione di sci, porta con sé la passione per le montagne che circondano l’Aquila.

Alessandra Susmeli, pluricampionessa di pattinaggio, simboleggia l’eleganza e la precisione.

Elena Zappone, rugbista del Cus L’Aquila, rappresenta la grinta e la determinazione femminile.

Martina Ianni, ginnasta d’eccellenza, incarna la grazia e l’equilibrio.

E Marco D’Onofrio, pilastro dell’Aquila Rugby, onora la tradizione sportiva locale con l’accensione del braciere, atto culminante della cerimonia.

L’evento, sostenuto da Eni e Coca-Cola, si configura come un vero e proprio Villaggio Olimpico, un crocevia di personalità e di intrattenimento.

Previsti interventi del sindaco Pierluigi Biondi, che sottolineerà l’importanza dell’evento per la città, del presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, promotore dello sport a livello regionale, del presidente Fisi Angelo Ciminelli, figura chiave nel mondo degli sport invernali, e del consigliere comunale delegato alla Montagna Luigi Faccia, custode delle tradizioni alpine.

La testimonianza del giornalista sportivo Enrico Giancarli arricchirà l’evento con spunti e riflessioni, mentre un’esibizione musicale a cura di Federlibertas L’Aquila creerà un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Come affermato congiuntamente dal sindaco Biondi e dall’assessore allo Sport Vito Colonna, l’evento trascende la semplice dimensione sportiva, trasformandosi in un potente veicolo di valori: speranza, collaborazione, inclusione e resilienza.

Il percorso, che include tappe cruciali come viale Malta, piazza Battaglione Alpini, corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo, diventa quindi un itinerario simbolico, una celebrazione della capacità dell’Aquila di rinascere e di guardare al futuro con ottimismo, portando con sé il fuoco dell’olimpismo.

Il braciere acceso sarà un faro, illuminando il cammino verso i Giochi Invernali del 2026.