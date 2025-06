Fideiussione Ingente: Comitato Contesta e Difende la Partecipazione Civica

La richiesta di una fideiussione di ingenti dimensioni, pari a cinquantamila euro mensili a tempo indeterminato, a favore di un’autorità appaltante che si è impegnata pubblicamente ad avviare rapidamente l’esercizio di un impianto filoviario finanziato con risorse del Cipess nel 1995, appare sproporzionata e priva di giustificazione logica. Questa posizione, sostenuta dal Comitato “Strada Parco Bene Comune”, è stata ribadita in seguito alla recente pronuncia del Consiglio di Stato.Il Comitato, che opera in piena autonomia e trasparenza, sottolinea di non perseguire fini di lucro. La sua natura è quella di un’iniziativa civica, indipendente, pluralista, apartitica e volontaria, strutturata attorno a principi democratici e priva di autonomia patrimoniale, elementi ampiamente riconosciuti e confermati sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, che hanno legittimato pienamente la sua capacità di agire in giudizio e di vigilare sull’utilizzo corretto dei fondi pubblici.L’attribuzione di responsabilità, mediante l’imposizione di una fideiussione, a soggetti mossi da un genuino intento di collaborazione con enti inadempienti – cittadini che si sentono parte attiva nella tutela del bene comune – risulta ingiusta e inammissibile. Non è corretto scaricare sulla responsabilità civica spontanea la colpa dell’inquinamento atmosferico o delle perdite derivanti dalla mancata vendita di titoli di viaggio, conseguenze direttamente imputabili all’autorità appaltante Tua SpA. Questa, a seguito di una decisione arbitraria, ha avviato un servizio di trasporto senza aver ottenuto i necessari collaudi da parte dell’autorità competente, configurando una potenziale illegittimità procedurale.Il Comitato si riserva di consultare i propri legali per valutare strategie processuali alternative alla fideiussione, evidenziando come quest’ultima, non essendo producibile, possa essere escussa solo in caso di soccombenza, circostanza ritenuta improbabile considerando lo stato attuale del procedimento, caratterizzato dai collaudi Ansfisa in corso di esecuzione.L’impossibilità di fornire la fideiussione, di fatto, fornisce agli enti appellanti la possibilità di richiedere la decadenza della sospensiva, permettendo a Tua SpA di reintrodurre la linea V1 anche prima della conclusione dell’anno, eliminando così i danni potenziali lamentati. Questa eventualità, paradossalmente, consentirebbe di superare la questione indipendentemente dall’esito finale del procedimento amministrativo. Il Comitato conclude con un’amara ironia, auspicando un futuro in cui la giustizia sia effettivamente compiuta e la responsabilità sia attribuita a chi l’ha effettivamente causata, anziché essere scaricata sui cittadini virtuosi. La vicenda solleva questioni cruciali riguardanti la responsabilità pubblica, la partecipazione civica e la necessità di una maggiore trasparenza nei processi decisionali che impattano sulla qualità della vita e sull’ambiente.