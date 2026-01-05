Fiera dell’Epifania: L’Aquila sfida la pioggia e resta festante.

La settantaseiesima edizione della Fiera dell’Epifania ha incrociato l’Aquila sotto un cielo plumbeo, segnato da una pioggia persistente che ha plasmato l’esperienza collettiva e l’organizzazione stessa dell’evento.

Più che un semplice inconveniente meteorologico, la pioggia ha rappresentato una variabile inattesa, una sfida interpretata con resilienza dalla comunità aquilana e dagli operatori commerciali.

L’appuntamento, profondamente radicato nel tessuto culturale e identitario della città, si configura come un sigillo celebrativo delle festività natalizie, un momento di aggregazione sociale e di ripresa economica dopo le complesse vicende sismiche che hanno profondamente segnato il territorio.

Nonostante la riduzione degli stand espositivi, una conseguenza diretta delle avverse condizioni atmosferiche e delle rinunce dell’ultimo minuto, l’atmosfera di festa ha permeato le vie del centro storico.

Un tripudio di luci, colori e profumi si è dispiegato lungo un percorso ad anello che abbraccia i principali viali e piazze: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini, Via Malta, Via Castello, Via Tagliacozzo, Via Signorini Corsi, Via Panfilo Tedeschi, Piazza San Bernardino e Piazza Duomo.

La disposizione degli stand, una sfida logistica resa più complessa dalla pioggia, ha tuttavia contribuito a creare un’esperienza di visita più intima e coinvolgente.

L’affluenza, pur contenuta rispetto alle edizioni precedenti, non ha scalfito lo spirito di partecipazione dei cittadini, desiderosi di onorare una tradizione secolare.

L’ombrello, divenuto un accessorio imprescindibile, non ha impedito a famiglie e singoli individui di passeggiare tra le bancarelle, alla ricerca di prodotti artigianali, specialità gastronomiche e articoli vari.

La presenza di espositori provenienti da diverse regioni italiane ha arricchito l’offerta commerciale, testimoniando l’importanza della Fiera dell’Epifania come vetrina per i prodotti del territorio e ponte tra diverse culture.

Il Sindaco Pierluigi Biondi, pur riconoscendo l’impatto della pioggia, ha sottolineato la resilienza della comunità aquilana e la capacità di trasformare un ostacolo in un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza.

L’evento, ha affermato, incarna lo spirito vitale della città, capace di reinventarsi e di trovare la bellezza anche nelle condizioni più avverse.

Alberto Capretti, presidente di Fiva Confcommercio e organizzatore della Fiera, ha espresso la propria gratitudine all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine per il supporto fornito, ribadendo l’impegno a garantire la continuità dell’evento, nonostante le difficoltà.

La Fiera, ha concluso, è un patrimonio da custodire, un simbolo di speranza e di rinascita per l’intera comunità.

Si tratta di un appuntamento che trascende la semplice dimensione commerciale, rappresentando un momento cruciale per la rivitalizzazione economica e sociale dell’Aquila, e per il consolidamento della sua identità unica e resiliente.