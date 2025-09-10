Filobus La Verde: Ritorna la mobilità su rotaia tra Pescara e Montesilvano

Dopo trent’anni dalla dismissione della linea ferroviaria, un nuovo capitolo si apre per la mobilità del territorio compreso tra Pescara e Montesilvano.

A partire da giovedì 11 settembre, il filobus “La Verde” di Tua, simbolo di una riqualificazione infrastrutturale e di un approccio innovativo al trasporto pubblico, riattiva la storica tratta lungo la Strada Parco.

La prima corsa, programmata alle 6:05 dalla vivace Piazza della Repubblica a Pescara, e la successiva alle 6:35 dal Pala Dean Martin di Montesilvano, segnano un ritorno alla mobilità collettiva su rotaia, riproponendo un servizio che aveva perso la sua centralità nella vita quotidiana di molti residenti.

Il filobus “La Verde” non è solo un mezzo di trasporto; rappresenta un investimento strategico per il territorio, volto a decongestionare il traffico, ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere una mobilità più sostenibile.

La frequenza delle corse, pianificata con attenzione alle esigenze degli utenti, prevede partenze ogni dieci minuti durante i giorni feriali dalle prime ore del mattino fino alle ore serali, e ogni mezz’ora nei giorni festivi, garantendo una copertura capillare del territorio.

Il costo del biglietto, fissato a 1,40 euro, offre un’opzione economicamente accessibile, con la possibilità di pagamento sia a terra che direttamente a bordo, facilitando l’utilizzo anche per chi non possiede una carta di credito.

Le settimane precedenti all’avvio ufficiale sono state dedicate a scrupolose prove tecniche, durante le quali i filobus hanno percorso il tracciato ferroviario dismesso, verificando l’efficienza dei sistemi e la sicurezza del servizio.

Al termine di questa fase cruciale, Tua ha sottoposto all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali una dettagliata relazione tecnica, attestante il pieno superamento delle stringenti prescrizioni di tipo ‘A’, prerequisito indispensabile per l’esercizio del servizio passeggeri.

Questo processo dimostra l’impegno di Tua nel garantire standard elevati di sicurezza e affidabilità, ponendo al centro la tutela dei passeggeri.

L’introduzione del filobus “La Verde” comporta una riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto pubblico locale.

Gli orari delle linee di autobus urbani sono stati armonizzati per integrare al meglio la nuova tratta, prevedendo gradualmente modifiche e, in alcuni casi, la soppressione di alcune corse, al fine di ottimizzare l’efficienza complessiva del sistema di mobilità.

La presentazione ufficiale del nuovo servizio si terrà giovedì 18 settembre alle ore 10:30 presso la sede di Tua a Pescara, nell’ambito di un convegno dal titolo “Intermodalità, filobus, sostenibilità: il TPL e la sfida della qualità del servizio”.

L’evento offrirà l’opportunità di approfondire il significato strategico del filobus nel contesto della mobilità sostenibile e di discutere le sfide future per il Trasporto Pubblico Locale.

La Verde non è solo un ritorno al passato, ma una visione proiettata verso un futuro di mobilità condivisa, efficiente e rispettosa dell’ambiente.