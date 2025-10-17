Fosmit Abruzzo: 7 milioni per montagne, sviluppo e sicurezza

L’impegno congiunto di istituzioni regionali, nazionali e associazioni di enti locali ha permesso di delineare una strategia mirata per l’allocazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) nell’Abruzzo.

Un processo che ha visto una proficua sinergia tra l’Assessorato agli Enti Locali, il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, l’UNCI (Unione Nazionale Comuni Italiani) e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), orientando le linee guida verso la massimizzazione dell’impatto sullo sviluppo e sulla sicurezza delle comunità montane.

Attraverso due distinti Avvisi pubblici, con un finanziamento complessivo di 7.075.328,49 euro, la Regione Abruzzo intende sostenere iniziative concrete rivolte ai Comuni montani e parzialmente montani, alle Unioni di Comuni e alle Convenzioni intercomunali, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga tutela ambientale, crescita economica e miglioramento della qualità della vita.

Il primo Avviso, destinato a progetti di crescita sostenibile, dispone di oltre cinque milioni di euro e si focalizza su interventi cruciali per il territorio.

Questi includono la realizzazione, il potenziamento e la valorizzazione di infrastrutture turistiche leggere come percorsi escursionistici e cicloturistici, con un’attenzione particolare alla rete sentieristica.

Parallelamente, si prevede un sostegno significativo alla modernizzazione degli impianti di risalita a fune e all’implementazione di sistemi di innevamento artificiale innovativi, che minimizzino l’impatto ambientale e garantiscano la sostenibilità delle attività turistiche montane nel lungo termine.

L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del territorio, creando nuove opportunità di sviluppo economico e promuovendo un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Il secondo Avviso, con un finanziamento di due milioni di euro, è interamente dedicato alla sicurezza e alla viabilità invernale.

L’enfasi è posta sull’acquisto di attrezzature all’avanguardia per lo spargimento di fondenti antighiaccio e lo sgombero neve, al fine di assicurare la transitabilità e la sicurezza delle strade montane durante i mesi più freddi.

Questa misura non solo facilita la mobilità delle persone e delle merci, ma contribuisce anche a preservare la vitalità delle comunità isolate durante la stagione invernale, supportando l’accesso ai servizi essenziali e mantenendo il collegamento con le aree pianeggianti.

La pubblicazione ufficiale degli Avvisi è prevista per la settimana successiva, e i Comuni interessati potranno presentare le proprie proposte progettuali attraverso una procedura semplificata di “click day”, che si svolgerà dal 3 al 14 novembre 2025, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Questa finestra temporale è progettata per consentire ai Comuni di raccogliere le necessarie informazioni e predisporre progetti solidi e mirati, capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio e di massimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.