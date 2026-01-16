Francesca Ercolini: Nuovi Sviluppi nell’Indagine, Autopsia al Tribunale

A fine mese, il Tribunale di L’Aquila sarà destinatario degli esiti dell’autopsia forense sul corpo di Francesca Ercolini, il cui decesso, avvenuto nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, continua a generare interrogativi e a necessitare di un’indagine approfondita.

Il medico legale Vittorio Fineschi, incaricato dell’esame, ha confermato l’imminente deposito degli atti.

La salma, tuttora conservata presso il Policlinico Umberto I di Roma, non è stata restituita ai familiari dopo la riesumazione effettuata a Riccia, nel giugno 2023, operazione resa necessaria per un’analisi più dettagliata e indipendente.

La vicenda, costellata di elementi che hanno reso necessaria una revisione delle conclusioni iniziali, si svilupperà ora attraverso un incidente probatorio, fissato per il 26 febbraio, dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari dell’Aquila.

La Procura dell’Aquila, territorialmente competente per indagini riguardanti magistrati che esercitano funzioni nelle Marche, ha riaperto il caso precedentemente archiviato come suicidio, in seguito all’emergere di incongruenze e alla necessità di accertare la veridicità dei fatti.

Questa decisione strategica mira a chiarire la natura delle eventuali lesioni presenti sul corpo della magistrata, stabilendone la causa e le modalità che le hanno generate, con un focus particolare sulla loro possibile relazione con il decesso.

Parallelamente, la Sezione Ris (Reparti Investigativi Scientiﬁci) sta procedendo alla ricostruzione meticolosa della scena del ritrovamento, applicando tecniche avanzate di analisi forense per individuare elementi precedentemente trascurati o non correttamente interpretati.

L’indagine, ora profondamente mutata rispetto alle prime conclusioni, vede coinvolti sei indagati, tra cui il coniuge della giudice e il medico legale che aveva condotto la prima autopsia.

L’elenco delle ipotesi di reato, formulate in relazione alla loro potenziale implicazione, si estende dal depistaggio giudiziario alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, includendo anche la violazione del segreto istruttorio, fattore che potrebbe aver compromesso l’integrità delle indagini preliminari.

La complessità del quadro investigativo suggerisce un intreccio di responsabilità potenzialmente gravissime, che potrebbero portare alla luce dinamiche inaspettate e a una ridefinizione completa della ricostruzione dei fatti.

La ricerca della verità, in questo caso, si configura come un imperativo di giustizia, volto a tutelare la memoria della magistrata e a garantire che ogni responsabilità venga accertata e perseguita con rigore.