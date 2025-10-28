Fucili allena l’Aquila 1927: una svolta per il futuro rossoblù

L’Aquila 1927 ha annunciato oggi l’ingaggio di Michele Fucili come nuovo allenatore, segnando una svolta strategica per la società rossoblù.

L’ex capitano e figura di spicco nel panorama calcistico marchigiano, nato nel 1972, porta con sé un bagaglio di esperienza solida e un approccio tattico mirato alla crescita del team e alla ricerca di risultati concreti.

La scelta di Fucili rappresenta una scommessa sulla continuità e sulla capacità di costruire un progetto a lungo termine.

Il tecnico, proveniente da un quadriennio proficuo al Fossombrone, ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per trasformare una squadra di Eccellenza in una contendente per la promozione in Serie D, culminando con una significativa finale playoff nella passata stagione.

Questo percorso testimonia la sua abilità nel gestire un gruppo, implementare metodologie di allenamento efficaci e sviluppare un’identità di gioco riconoscibile.

L’avvento di Fucili rappresenta anche una risposta alla recente crisi di risultati che ha portato all’esonero di Sandro Pochesci.

La società, consapevole delle sfide che attendono la squadra, ha optato per un profilo in grado di infondere fiducia, motivare i giocatori e riaccendere la passione dei tifosi.

Immediati saranno gli impegni del nuovo allenatore, con una prima seduta di allenamento a porte aperte e una presentazione ufficiale che permetteranno al tecnico e ai giocatori di conoscersi e di condividere gli obiettivi per il futuro.

La società, con un messaggio di forte accoglienza, augura a Michele Fucili un percorso ricco di successi e soddisfazioni, sottolineando la fiducia riposta nelle sue capacità e nella sua visione del calcio.

L’arrivo di Fucili non è solo un cambio di panchina, ma un’iniezione di energia e una nuova opportunità per l’Aquila 1927 di tornare a competere con ambizione e determinazione nel panorama calcistico regionale.