Funivia Gran Sasso: Temporanea Sospensione per Manutenzione e Sicurezza

La storica funivia del Gran Sasso, emblema di connettività e accesso privilegiato all’imponente catena montuosa dell’Appennino, sospenderà temporaneamente le sue operazioni al pubblico a partire da domenica 21 settembre.

Questa interruzione programmata, comunicata dal Centro Turistico Gran Sasso, è parte integrante di un ciclo di manutenzione stagionale essenziale per garantire la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto.

Le attività previste non si limitano a semplici controlli di routine, ma comprendono un complesso set di interventi tecnici cruciali.

In primis, è necessario completare i collaudi strutturali e funzionali, verificando ogni singolo componente dell’infrastruttura.

Parallelamente, una priorità assoluta è l’ottenimento del certificato di immunità da rischio valanghe, una valutazione rigorosa e complessa che deve essere conseguita entro il 30 ottobre, in conformità con le normative vigenti e la delicatezza del contesto ambientale.

Questo documento attesta la conformità dell’impianto agli standard di sicurezza più elevati, considerando la sua esposizione a fenomeni naturali potenzialmente pericolosi.

La ripresa delle operazioni sarà quindi subordinata al completamento di tutte queste verifiche, con l’obiettivo di accogliere i visitatori in tutta sicurezza in vista della stagione invernale, un periodo di intenso utilizzo della funivia.

L’impianto, dopo un periodo di fermo durante il quale sono state eseguite significative modifiche, ha riaperto al pubblico il 13 agosto scorso, segnando il ritorno alla normalità dopo la sostituzione delle quattro funi portanti, un intervento complesso e oneroso che ha richiesto un’accurata pianificazione e un coordinamento preciso tra i diversi team tecnici.

In un gesto di apertura e partecipazione alla Settimana europea della mobilità, l’impianto offrirà una corsa gratuita alle 8:30 di sabato 20 settembre, in collaborazione con l’assessorato alla Mobilità.

Questa iniziativa promuove l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e offre un’opportunità unica per apprezzare la bellezza del Gran Sasso da una prospettiva privilegiata, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della mobilità responsabile e della tutela del patrimonio naturale.