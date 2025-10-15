Geodesign in Abruzzo: La Provincia dell’Aquila innova la pianificazione del territorio.

Il futuro della pianificazione territoriale si configura non più come un processo sequenziale e top-down, ma come un’esplorazione collaborativa e dinamica, guidata da dati, visualizzazioni avanzate e un coinvolgimento attivo della comunità.

La Provincia dell’Aquila ha scelto di incarnare questa evoluzione attraverso l’adozione del Geodesign, un approccio innovativo che rivoluziona la fase operativa del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il cuore di questa trasformazione è un ciclo di workshop intensivi, denominato ‘Geodesign – Percorso di Pianificazione Collaborativa’, frutto di una partnership strategica tra la Provincia, l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Università degli Studi di Cagliari.

Questi incontri, che si terranno tra il 16 e il 31 ottobre presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (Diceaa) di Roio, rappresentano un’occasione unica per decodificare e applicare i principi del Geodesign.Il Geodesign non è semplicemente l’integrazione di strumenti digitali nel processo di pianificazione.

È un paradigma che fonde la modellazione geografica, l’analisi ambientale approfondita, la valutazione partecipata e la simulazione predittiva.

Attraverso piattaforme GIS avanzate e sistemi di visualizzazione interattiva, i partecipanti saranno in grado di generare e confrontare diversi scenari di sviluppo, valutandone l’impatto potenziale su aspetti cruciali come la resilienza del territorio, la gestione delle risorse idriche, la mobilità sostenibile, la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, e la promozione di uno sviluppo economico equilibrato.

L’obiettivo primario è la creazione di un vero e proprio “laboratorio di pianificazione”, dove istituzioni provinciali, professionisti del settore, ricercatori universitari e rappresentanti delle comunità locali interagiscono attivamente, condividendo conoscenze, esprimendo preoccupazioni e co-costruendo soluzioni innovative.

Questo approccio partecipativo mira a superare le tradizionali dinamiche di potere e a garantire che il PTCP rifletta le reali esigenze e le aspirazioni del territorio.

L’evento sarà inaugurato dal Presidente della Provincia, Angelo Caruso, e dal Direttore del Diceaa, Marcello Di Risio, che sottolineeranno l’importanza strategica del Geodesign per il futuro della provincia.

Interverranno inoltre Andrea De Simone, dirigente del settore Territorio e Urbanistica, che fornirà un quadro dettagliato del PTCP, e i professori Alessandro Marucci e Lorena Fiorini, del Diceaa, che illustreranno le metodologie e le applicazioni del Geodesign. Il coordinamento scientifico dell’iniziativa è affidato al professor Michele Campagna, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (Dicaar) dell’Università di Cagliari, esperto riconosciuto a livello nazionale nel campo della pianificazione collaborativa e della gestione del territorio.

La sua guida scientifica garantirà la coerenza e la qualità dell’intero percorso formativo.