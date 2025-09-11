Gina Lippis: il fratello Gaetano ritrova le radici e ricorda.

A distanza di tre anni dalla perdita di Gina Lippis, figura resiliente e abruzzese che sfuggì al catastrofico evento dell’11 settembre 2001, e a ventiquattro anni dalla tragica svolta che ha segnato il corso del XXI secolo, il fratello Gaetano ripercorre la sua memoria.

Dopo una vita trascorsa a New York, un percorso costruito a cavallo di due continenti e di due culture, Gaetano ha compiuto una scelta significativa: rientrare alle radici, nel piccolo borgo di Taranta Pelina, in provincia di Chieti, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, custode di tradizioni secolari e di un profondo senso di comunità.

Il ricordo di Gina, una donna dotata di acume e di una straordinaria capacità di osservazione, pervade la sua esistenza.

Gaetano ne evoca l’intelligenza vivace, la sua perspicacia che permetteva di cogliere le sfumature di un mondo in continuo mutamento.

Rivive costantemente il racconto di quelle ore drammatiche, la ricostruzione lucida e dettagliata di una realtà sconvolgente, e l’abbraccio commosso che sancì un addio provvisorio, un addio che, purtroppo, si è trasformato in un addio definitivo.

L’11 settembre non è una data, ma un’esperienza emotiva profonda e inesprimibile.

È un peso sul cuore, un nodo alla gola, un vortice di immagini e sensazioni che si ripresentano in maniera vivida e inattesa.

È il ricordo della folla in preda al panico, degli sguardi smarriti, della disperazione palpabile nell’aria, dell’odore acre della polvere e della cenere che avvolgevano ogni cosa.

È la consapevolezza di una fragilità umana, di una vulnerabilità che trascende i confini geografici e culturali.

Il ritorno a Taranta Pelina rappresenta una forma di riappropriazione, un modo per riconnettersi con le proprie origini, con i valori che hanno plasmato la sua identità.

È un gesto di speranza, un invito a guardare al futuro con ottimismo, senza dimenticare il passato e le lezioni che esso ci ha impartito.

Il borgo, con la sua atmosfera pacata e accogliente, si offre come rifugio, un luogo dove ritrovare la serenità e la forza per affrontare le sfide che ancora verranno, portando con sé il ricordo di una sorella, simbolo di resilienza e di umanità.