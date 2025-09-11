Giovani a rischio: l’eco di Guccini e l’appello del sindaco

L’eco di Guccini, “sorridere coi tuoi vent’anni,” si insinua nel messaggio del sindaco Biondi, non come semplice augurio, ma come riflessione sul peso del presente che grava sulle giovani generazioni.

Un sorriso, forse, più ostinato che spontaneo, un’espressione che cela le incertezze e le ansie di un’epoca segnata da conflitti e precarietà.

Il testo del sindaco non è un generico saluto di fine estate, bensì una profonda meditazione sulla condizione giovanile nell’era contemporanea.

La nostalgia degli adulti, quella per un tempo percepito come più autentico e appassionato, rischia di diventare un fardello per i ragazzi, intrappolati in un vortice di informazioni e stimoli che amplificano la fragilità adolescenziale.

La guerra, la crisi climatica, le disuguaglianze sociali: un’istantanea angosciante che plasma le loro paure, alimentando un senso di impotenza e disillusione.

La domanda cruciale posta da Biondi è un grido d’allarme: chi può garantire che le immagini di sofferenza che invadono i loro schermi non saranno un giorno la loro realtà? Diventa sempre più arduo per i genitori comprendere le ansie dei figli, per gli insegnanti sintonizzarsi con studenti sovraccarichi di pressioni esterne, spesso contraddittorie e distruttive.

Si erge un muro di incomprensione tra generazioni, alimentato dalla velocità e dalla superficialità dei flussi informativi.

La scuola, tuttavia, si configura come un’ancora di salvezza, un rifugio dove coltivare la conoscenza, affinare il pensiero critico e promuovere la condivisione.

Non una semplice istituzione di istruzione, ma un laboratorio di cittadinanza, un luogo dove sviluppare la capacità di discernere, di interpretare la realtà con consapevolezza e responsabilità.

L’Aquila, città simbolo di resilienza e ricostruzione, si propone come modello, abbracciando il ruolo di capitale italiana della cultura per promuovere un dialogo aperto e costruttivo.

Artisti, scienziati, intellettuali, in un impegno collettivo per stimolare la coscienza critica e rafforzare il senso di comunità.

L’immagine desolante di Ungaretti, “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, evoca una sensazione di precarietà e transitorietà, ma suggerisce anche la possibilità di una nuova rinascita.

Come le foglie cadute nutrono la terra per la crescita di nuove piante, così le esperienze dolorose possono generare speranza e cambiamento.

Il messaggio del sindaco si conclude con un appello appassionato: amiamo la scuola, perché essa rappresenta il nostro passato, ma soprattutto il futuro dei nostri figli.

Un futuro che non è predeterminato, ma che si costruisce ogni giorno con impegno, coraggio e speranza, attraverso il dialogo e la condivisione.

Un futuro che, pur fragile come una foglia d’autunno, contiene il germe di una primavera rigogliosa.