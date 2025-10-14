Giustizia civile in Abruzzo: luci e ombre nell’analisi Aiai

L’analisi recente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa (Aiai), condotta sotto la guida dell’avvocato Antonello Martinez, proietta un’immagine complessa e sfaccettata dell’evoluzione della giustizia civile in Abruzzo tra il 2021 e il 2024.

Sebbene a livello nazionale si osservi una tendenza al miglioramento, con la maggior parte delle Corti d’Appello che riducono il numero di cause pendenti, il quadro abruzzese rivela un mosaico di performance divergenti, evidenziando sia segnali di progresso significativo che aree di persistente criticità.

La Corte d’Appello dell’Aquila emerge come un elemento di speranza, con una diminuzione del 38,5% delle cause pendenti, un risultato che la posiziona al quarto posto a livello nazionale.

Questa riduzione significativa suggerisce un’ottimizzazione dei processi decisionali e un aumento dell’efficienza nella gestione delle controversie a livello di secondo grado.

Tuttavia, l’incremento del 48,5% dei procedimenti in attesa di definizione presso il Tribunale dell’Aquila introduce una nota dissonante, sollevando interrogativi sulle cause di questa contro-tendenza e sulla necessità di interventi mirati.

L’analisi disaggregata dei singoli Tribunali abruzzesi rivela un’eterogeneità ancora maggiore.

Lanciano si distingue per la performance più positiva, con una riduzione del 32% dei fascicoli pendenti, seguita da Teramo (-28,9%) e Vasto (-21,3%).

Questi risultati incoraggianti suggeriscono che l’adozione di pratiche innovative e l’ottimizzazione delle risorse possono generare impatti significativi sulla velocità di risoluzione delle controversie.

Al contrario, le performance di Sulmona, Chieti, Pescara e Avezzano indicano un miglioramento più contenuto, mentre Avezzano registra addirittura un dato sostanzialmente invariato.

Questa variabilità territoriale sottolinea l’importanza di contestualizzare le analisi e di evitare generalizzazioni, tenendo conto delle specificità locali, dei volumi di lavoro, delle risorse disponibili e delle peculiarità delle problematiche giurisdizionali.

L’aumento dei fascicoli pendenti presso il Tribunale dell’Aquila, unico caso negativo in Abruzzo, merita un’indagine approfondita.

Potrebbero essere in gioco fattori strutturali, come un aumento dei ricorsi, una carenza di personale giudiziario o problematiche legate all’organizzazione interna del Tribunale.

È fondamentale individuare le cause profonde di questo andamento per poter implementare soluzioni efficaci.

Nonostante la presenza di aree critiche, l’Abruzzo si colloca complessivamente tra le regioni più dinamiche nel ridurre i tempi della giustizia civile.

Tuttavia, la coesistenza di performance eccellenti e contro-tendenze suggerisce la necessità di un approccio olistico e personalizzato, che tenga conto delle specificità territoriali e delle problematiche locali.

L’obiettivo primario dovrebbe essere quello di promuovere una maggiore omogeneità e un’efficienza più diffusa, attraverso un’allocazione strategica delle risorse, la diffusione di buone pratiche, la formazione continua del personale giudiziario e l’adozione di tecnologie innovative.

Solo così sarà possibile garantire un accesso alla giustizia rapido, equo e imparziale per tutti i cittadini abruzzesi.