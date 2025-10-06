Giustizia Minorile: L’Aquila, un Istituto e un’emergenza.

L’inaugurazione dell’Istituto Penale per Minorenni dell’Aquila, dedicato a San Francesco d’Assisi nel commemorare l’ottavo centenario della sua scomparsa, ha portato alla ribalta una problematica strutturale che affligge il sistema di giustizia minorile italiano.

Le parole del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, pur celebrando il rinnovato complesso edilizio, hanno inevitabilmente incrociato la cruda realtà segnalata da recenti comunicazioni degli uffici giudiziari specializzati e dall’Avvocatura distrettuale: una carenza di personale che si attesta oltre il cinquantapercento, una ferita profonda nel tessuto della tutela dei ragazzi in conflitto con la legge.

Questo dato allarmante non è una novità, bensì il culmine di un progressivo smantellamento delle risorse umane dedicate alla giustizia minorile, un fenomeno che rischia di compromettere l’efficacia del percorso riabilitativo e l’adempimento dei principi costituzionali di tutela, educazione e reinserimento sociale.

La carenza di educatori, psicologi, assistenti sociali e personale amministrativo non incide solamente sulla qualità dell’assistenza quotidiana offerta ai minori, ma limita anche la capacità di implementare programmi di mediazione, di offrire supporto psicologico personalizzato e di garantire un controllo adeguato, elementi cruciali per la prevenzione della recidiva.

La ricostruzione fisica di un istituto, seppur importante, non può essere considerata un successo se non è accompagnata da un investimento altrettanto significativo nel capitale umano.

Un edificio moderno e funzionale rischia di trasformarsi in una gabbia priva di significato se i professionisti che lo animano sono insufficienti a svolgere il loro lavoro in maniera efficace e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei ragazzi.

La scelta di dedicare l’istituto a San Francesco d’Assisi, figura emblematica di accoglienza, di compassione e di impegno sociale, assume quindi un significato simbolico particolarmente intenso.

Il Santo di Assisi ci invita a guardare al di là delle strutture e delle procedure, a concentrarci sulla persona, sul suo percorso di crescita e sulla sua necessità di essere accompagnato verso una vita più giusta e responsabile.

Questo richiede un cambio di paradigma, un investimento non solo in risorse economiche, ma soprattutto in formazione, in motivazione e in riconoscimento del valore del lavoro svolto dai professionisti della giustizia minorile.

L’ottavo centenario della morte di San Francesco offre un’opportunità imperdibile per riflettere sul significato della giustizia e della riabilitazione, per rinnovare l’impegno a costruire un sistema penale minorile realmente capace di offrire ai ragazzi una seconda possibilità, un percorso di crescita e di riscatto, lontano dalla spirale della devianza e della marginalità.

La sfida è ardua, ma il futuro di questi ragazzi e, in ultima analisi, quello della nostra società, dipendono dalla nostra capacità di affrontarla con determinazione e con una rinnovata consapevolezza del valore della giustizia sociale.