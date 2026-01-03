Gran Sasso: record di turismo, ma servono infrastrutture

Il Gran Sasso si conferma polo turistico di primaria importanza, con una stagione natalizia che ha visto un afflusso stimato superiore ai tredicimila visitatori.

Questo dato, comunicato dal Centro Turistico Gran Sasso e corroborato da un riscontro diretto degli operatori locali – un ecosistema variegato che spazia da ristoratori e albergatori a guide alpine, scuole di sci e agenzie di noleggio – sottolinea una vitalità economica palpabile, in contrasto con alcune narrazioni più caute emerse nei giorni precedenti.

L’elevato numero di presenze, pur essendo accolto con entusiasmo dalla maggior parte degli attori locali e dall’amministrazione comunale dell’Aquila, ha riacceso un dibattito strutturale: la sostenibilità infrastrutturale del comprensorio.

Le lunghe attese registrate per l’accesso alla Funivia del Gran Sasso, punto nevralgico per il collegamento con Campo Imperatore (situato a 2200 metri di altitudine), rappresentano un campanello d’allarme.

La capacità di movimentazione degli impianti esistenti appare insufficiente a gestire un flusso turistico in costante crescita, sollevando interrogativi sulla capacità di rispondere alle future esigenze del territorio.

L’opposizione consiliare, di orientamento centrosinistra, interpreta i disagi come una conferma della fragilità di un sistema inadeguato.

Si tratta di un punto di vista che, pur riconoscendo il valore intrinseco dell’attrattività turistica, evidenzia la necessità di interventi mirati a migliorare l’efficienza e la fluidità delle operazioni.

L’argomentazione si concentra non sulla limitazione dell’offerta turistica, ma sulla necessità di garantirne una fruizione ottimale, minimizzando l’impatto negativo sull’esperienza del visitatore e sull’ambiente circostante.

Il Centro Turistico Gran Sasso, attraverso le dichiarazioni del suo amministratore unico, adotta una prospettiva di lungo termine, privilegiando l’analisi del dato complessivo del periodo festivo come barometro della salute del turismo montana.

Questa strategia di valutazione considera le fluttuazioni giornaliere come fenomeni transitori, focalizzando l’attenzione sulla tendenza generale e sulla capacità del comprensorio di generare valore economico nel suo complesso.

Si tratta di un approccio che mira a bilanciare l’entusiasmo per i risultati positivi con la consapevolezza delle sfide strutturali da affrontare.

Il dibattito, inevitabilmente, si riaprirà e proseguirà, stimolato dalla necessità di un’analisi critica e costruttiva che tenga conto delle esigenze di tutti gli stakeholder: residenti, operatori economici, visitatori e amministrazioni pubbliche.

L’obiettivo primario deve essere quello di assicurare un futuro sostenibile per il turismo del Gran Sasso, preservando la sua bellezza naturale e garantendo al contempo un’esperienza turistica di alta qualità per tutti.