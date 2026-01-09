Ictus, Innovazione a Teramo: l’AI RapidAI al Servizio dei Pazienti

Questo è un testo ricco di dettagli tecnici e di un caso d’uso specifico.

Ecco un’elaborazione che tiene conto delle tue richieste, cercando di mantenere il significato originale e organizzando le informazioni in modo più strutturato, pur restando nell’ambito di un linguaggio comprensibile:Innovazione nella Diagnosi e Trattamento dell’Ictus: il Caso della ASL di TeramoLa ASL di Teramo ha implementato un sistema avanzato di intelligenza artificiale, chiamato RapidAI, per migliorare significativamente la diagnosi e il trattamento dell’ictus.

Questo sistema rappresenta un passo avanti nell’innovazione tecnologica della ASL e ha un impatto diretto sui percorsi clinici dei pazienti.

Come Funziona RapidAI:RapidAI utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare immagini mediche (TAC e Risonanza Magnetica) del cervello.

La sua capacità include:* Rilevamento preciso: Individua con una sensibilità del 98,1% tutti i tipi di emorragia cerebrale.

* Valutazione del danno: Calcola un punteggio che quantifica l’estensione del danno ischemico precoce.

* Supporto decisionale: Orienta le decisioni terapeutiche, indicando se il paziente è candidato alla trombolisi, trombectomia o a entrambe.

* Visualizzazione immediata: Presenta i risultati attraverso mappe colorate e facilmente interpretabili.

Vantaggi del Sistema:* Diagnosi tempestiva e accurata: Permette una diagnosi rapida e precisa, cruciale nel trattamento dell’ictus.

* Miglioramento dei risultati clinici: Contribuisce a salvare vite e ridurre le disabilità.

* Supporto al team medico: Aiuta i medici a prendere decisioni informate e a ottimizzare i trattamenti.

*Non sostituisce* il lavoro del medico, ma lo velocizza e lo integra.

* Collaborazione e Condivisione: I risultati sono trasmessi simultaneamente all’archivio radiologico digitale e ai cellulari dei membri del team, facilitando la valutazione collegiale anche a distanza.

Percorso Multidisciplinare a Teramo:L’implementazione di RapidAI è parte di un percorso multidisciplinare che coinvolge:* Pronto Soccorso: diretto da Anna Rita Gabriele* Radiologia Diagnostica: guidata da Giuseppe Lanni* Radiologia Interventistica: diretta da Pietro Filauri* Stroke Unit (Neurologia): responsabile Gabriele Manente, diretta da Maurizio Assetta* Neurochirurgia: diretta da Fulvio TartaraDichiarazioni:Il direttore generale, Maurizio Di Giosia, sottolinea l’importanza di questa innovazione, affermando che i benefici di una diagnosi tempestiva e accurata si traducono in vite salvate e disabilità evitate.

In sintesi:RapidAI rappresenta un investimento strategico per la ASL di Teramo, che permette di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da ictus attraverso una diagnosi più rapida, accurata e collaborativa, integrando l’intelligenza artificiale nel percorso clinico.