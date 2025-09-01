Impasse all’Aquila: Consiglio Comunale bloccato, tensioni in aumento.

Il Consiglio Comunale dell’Aquila si è aperto oggi sotto l’ombra di una profonda impasse, rivelando tensioni latenti e sollevando interrogativi cruciali sulla capacità amministrativa dell’ente.

La seduta, dedicata alla nomina del collegio dei revisori dei conti – un organo imprescindibile per la trasparenza e il corretto andamento delle finanze comunali – è stata infatti assente di un numero sufficiente di consiglieri, rendendo la designazione impossibile e scadendo il termine ultimo.

L’assenza di un quorum adeguato, un requisito elementare per la validità delle deliberazioni, ha innescato un acceso botta e risposta tra le forze politiche in campo, esacerbando una frattura già evidente.

L’opposizione, rappresentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico, ha contestato aspramente l’atteggiamento della maggioranza di centrodestra, denunciando una gestione caratterizzata da dissidi interni e mancanza di responsabilità.

Secondo i dem, la nomina del presidente dei revisori, una questione di primaria importanza per il funzionamento stesso dell’amministrazione, è stata deliberatamente bloccata non per motivi di contrasto politico programmatico, ma a causa di una paralisi interna.

La mancata partecipazione, secondo l’opposizione, si configura come una scelta inaccettabile che sacrifica l’interesse pubblico sull’altare di dinamiche politiche interne.

La risposta della maggioranza non si è fatta attendere.

Attraverso una nota ufficiale, i capigruppo hanno invertito l’accusa, puntando il dito contro i gruppi di opposizione.

L’assenza di questi ultimi, secondo la maggioranza, sarebbe stata la vera causa del mancato raggiungimento del numero legale, un atto di irresponsabilità che ha privato la comunità di una decisione fondamentale.

La stessa maggioranza ha rimarcato l’ipocrisia delle opposizioni, accusandole di esaltare pubblicamente valori come il controllo, l’efficienza e il buon governo, per poi sabotare l’organo deputato a garantirne la verifica.

L’episodio solleva riflessioni più ampie sulla governance locale e sulla necessità di una maggiore collaborazione tra le forze politiche.

La paralisi del Consiglio Comunale, al di là delle accuse reciproche, rischia di compromettere la credibilità dell’intera amministrazione e di creare un clima di sfiducia tra i cittadini.

La nomina dei revisori dei conti, oltre ad essere un adempimento formale, rappresenta un pilastro del sistema di controlli interni, un meccanismo essenziale per prevenire abusi e garantire una gestione efficiente delle risorse pubbliche.

La sua mancata istituzione, in un momento delicato come quello attuale, lascia aperto un vuoto di vigilanza che potrebbe avere ripercussioni negative sul futuro dell’Aquila.

La comunità ora si interroga sulla possibilità di superare questa impasse e di ritrovare un’amministrazione comunale in grado di operare con efficacia e trasparenza, mettendo al primo posto l’interesse generale.