Imposizione del Pallio: Monsignor D’Angelo nel cuore di San Pietro

Domenica 29 giugno, la Basilica di San Pietro sarà teatro di un evento di profonda rilevanza per la Chiesa aquilana e per l’intera comunità cattolica: la cerimonia di imposizione del Pallio a Sua Eccellenza Monsignor Antonio D’Angelo, neo Arcivescovo Metropolita dell’Aquila. L’atto, presieduto da Sua Santità Papa Leone XIV, si colloca all’interno della solenne celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, due pilastri fondanti della Chiesa universale.La cerimonia, fissata per le ore 9.30, non costituisce un mero rituale, bensì un gesto simbolico di inaudita importanza, volto a sancire la piena comunione e l’intima connessione tra l’Arcivescovo e il Romano Pontefice, il capo supremo della Chiesa. L’imposizione del Pallio, una fascia di stoffa bianca bordata di rosso, segna l’ingresso formale di Monsignor D’Angelo nel collegio degli Arcivescovi Metropoliti, arricchendo la sua responsabilità pastorale e spirituale.La nomina di Monsignor D’Angelo, giunta a coronamento di un percorso ecclesiale proficuo, si inserisce in un quadro di continuità e rinnovamento. Precedentemente nominato Vescovo Ausiliare dell’Aquila da Papa Francesco il 14 agosto 2021 e consacrato il 12 settembre successivo per mano del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Monsignor D’Angelo ha progressivamente consolidato il suo ruolo all’interno della diocesi, culminando nella designazione a Arcivescovo Coadiutore con diritto di successione il 19 agosto 2023, per poi assumere formalmente la carica di Arcivescovo Metropolita il 1° agosto 2024.Questo momento assume un significato particolare per la Chiesa aquilana, evocando precedenti cerimonie di pari importanza che hanno segnato tappe cruciali nella sua storia recente. Si rimemora con emozione l’imposizione del Pallio a Monsignor Giuseppe Molinari nel 1998, celebrata con San Giovanni Paolo II, e quella a Monsignor Giuseppe Petrocchi nel 2013, durante il pontificato di Papa Francesco. Queste occasioni hanno rafforzato il legame tra la diocesi aquilana e il Successore di Pietro, alimentando la fede e l’identità dei fedeli.Il Pallio, più che un semplice indumento liturgico, rappresenta un vincolo spirituale profondo che lega l’Arcivescovo Metropolita alla Chiesa di Roma e al suo Pastore Supremo. Esso simboleggia la responsabilità condivisa nell’esercizio del ministero episcopale, estendendosi a tutte le diocesi suffraganee, Avezzano e Sulmona-Valva, che gravitano attorno alla sede metropolitana dell’Aquila. Questa responsabilità implica la cura pastorale e l’attenzione alle esigenze spirituali di ogni comunità, promuovendo l’unità di intenti e l’armonia nella preghiera e nell’azione. La cerimonia del 29 giugno rappresenta dunque un’occasione di rinnovamento spirituale e di forte impegno per l’Arcivescovo e per l’intera diocesi aquilana.