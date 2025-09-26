Inchiesta sulla fornitura di ausili: indagine interna alla ASL Lanciano Vasto

La Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti ha avviato un’indagine interna approfondita, su impulso del Direttore Generale Mauro Palmieri, in seguito a un’inchiesta in corso condotta dalla Guardia di Finanza sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Lanciano.

L’indagine mira a scrutinare la corretta gestione dei flussi finanziari e logistici relativi alla fornitura di ausili protesici a pazienti, evidenziando potenziali irregolarità nell’erogazione e nel pagamento di tali dispositivi.

L’indagine nasce da un’analisi preliminare, già in atto durante la precedente gestione e proseguita con il coinvolgimento attivo della Direzione attuale, che aveva rilevato anomalie nei controlli di appropriatezza.

Questi controlli, incentrati sulla verifica della congruità delle forniture rispetto alle reali necessità della popolazione assistita, in particolare nel territorio di Lanciano, avevano fatto emergere incongruenze che hanno contribuito a indirizzare l’attenzione delle forze dell’ordine.

La collaborazione della ASL durante le indagini è stata proattiva, fornendo dati e supporto che hanno facilitato l’operato della Guardia di Finanza, a cui la Direzione Generale esprime la propria riconoscenza.

L’iniziativa della Direzione Generale, lungi dall’essere una reazione difensiva, riflette un impegno costante alla trasparenza e all’efficienza nella gestione delle risorse sanitarie.

L’indagine interna si focalizza su diversi aspetti cruciali: un esame dettagliato della contabilità aziendale per identificare eventuali discrepanze, una valutazione delle responsabilità legate a possibili omissioni nei controlli e una verifica rigorosa del rispetto delle procedure aziendali.

Queste procedure, implementate proprio su iniziativa della Direzione Generale, prevedono specifiche verifiche documentali comprovanti la corretta consegna degli ausili prima dell’effettivo pagamento delle fatture, al fine di prevenire abusi e garantire la corretta allocazione delle risorse.

È fondamentale chiarire che le protesi oggetto dell’inchiesta non riguardano dispositivi impiantabili utilizzati in interventi chirurgici ortopedici, bensì ausili di tipo diverso, quali sedie a rotelle, stampelle, tutori e altri supporti destinati alla mobilità e all’autonomia dei pazienti.

La Direzione Generale, comprendendo l’apprensione che questa vicenda potrebbe generare nella popolazione, intende rassicurare i pazienti circa la continuità e la qualità dei servizi offerti, assicurando che l’indagine non comprometterà l’accesso alle cure necessarie.

L’obiettivo primario è quello di accertare la verità dei fatti, riparare eventuali danni e rafforzare i sistemi di controllo interni, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei pazienti e la corretta gestione del denaro pubblico.

L’indagine rappresenta un’opportunità per migliorare ulteriormente i processi aziendali e consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario locale.