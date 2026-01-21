Incidente grave all’area industriale di Sassa: operaio precipita

Un grave incidente ha scosso l’area industriale di Sassa, alle porte dell’Aquila, nel pomeriggio di oggi.

Un lavoratore, impiegato in attività di manutenzione all’interno del complesso industriale ex Sercom, ha subito una caduta da un’altezza considerevole, stimata in oltre dieci metri.

L’evento, verificatosi in una zona dell’area industriale ovest, ha immediatamente innescato un’urgente risposta dei servizi di emergenza e delle forze dell’ordine.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma le prime indagini suggeriscono che l’operaio, di origine straniera, si trovava a lavorare in quota, presumibilmente impegnato in operazioni complesse che richiedono particolare attenzione alla sicurezza verticale.

L’impatto con il suolo ha destato profonda preoccupazione, ma fortunatamente il lavoratore è stato recuperato in stato di coscienza.

Immediatamente dopo l’emergenza, l’area interessata è stata isolata e delimitata, al fine di preservare l’integrità della scena e consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.

Il personale del 118 ha prontamente attivato un protocollo di emergenza, impiegando sia un’ambulanza terrestre che un elisoccorso per garantire il trasporto rapido e sicuro del ferito presso una struttura ospedaliera.

In loco, i medici hanno disposto ulteriori e approfonditi controlli diagnostici, inclusa una tomografia assiale computerizzata (TAC), al fine di escludere la presenza di lesioni interne, anche a carico di organi vitali.

Le autorità competenti, in particolare la polizia, hanno avviato un’indagine approfondita volta a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato all’incidente.

L’obiettivo primario è chiarire le circostanze che hanno contribuito alla caduta, con particolare attenzione al rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri edili.

Verranno esaminati i protocolli di sicurezza, le attrezzature di protezione individuale utilizzate, la formazione del personale e l’adeguatezza delle misure preventive adottate.

La ricostruzione degli eventi mira anche a identificare eventuali responsabilità e a prevenire il ripetersi di simili tragedie in contesti lavorativi ad alto rischio.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla gestione della sicurezza sul lavoro, sulla formazione del personale e sulla necessità di un costante aggiornamento delle misure preventive in ambienti industriali complessi e potenzialmente pericolosi.