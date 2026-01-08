Influenza K: Aquila sotto pressione, pronto soccorso al collasso.

L’ondata influenzale, accentuata dalla circolazione della cosiddetta “influenza K” e dalle sue gravi implicazioni respiratorie e polmonari, ha messo a dura prova il sistema di emergenza-urgenza della provincia dell’Aquila durante le recenti festività.

Un incremento medio del 20% ha caratterizzato l’afflusso di pazienti ai pronto soccorso di L’Aquila e Avezzano, strutture di riferimento per un territorio vasto, montuoso e con una densità abitativa variegata, gestite dalla ASL provinciale.

Per fronteggiare questa situazione di particolare tensione, i vertici dell’azienda sanitaria hanno attivato protocolli di emergenza.

A L’Aquila è stata intensificata la turnazione del personale, mentre ad Avezzano, per alleggerire la pressione sulla struttura principale, si è proceduto al dirottamento dei pazienti in codice verde verso i presidi più piccoli di Pescina e Tagliacozzo, ottimizzando così la capacità di risposta alle emergenze più critiche.

Nosocomi come quelli di Sulmona e Castel di Sangro, meno esposti a causa della loro localizzazione geografica e del bacino di utenza, hanno registrato un aumento di accessi più contenuto, consentendo una gestione più agevole.

Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardanti un’ulteriore impennata dei casi prevista per metà gennaio, la disponibilità del personale completo in un contesto non festivo infonde una certa tranquillità.

Il direttore sanitario, Carmine Viola, unitamente ai vertici sanitari, ha espresso profonda gratitudine al personale sanitario per la loro dedizione e professionalità, sottolineando l’importanza di un utilizzo responsabile dei servizi di emergenza.

Il primario del pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila, Franco Mucciconi, ha descritto una situazione di sovraccarico, con un aumento significativo degli accessi rispetto alla media stagionale.

Questa impennata è direttamente correlata alla diffusione dell’influenza e alle sue complicanze, che colpiscono in particolare anziani e pazienti fragili, spesso affetti da comorbidità e con quadri clinici complessi, che richiedono interventi specialistici.

Una dinamica simile si osserva in tutti i pronto soccorso della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, evidenziando una crisi sistemica che coinvolge l’intero sistema di emergenza-urgenza.

L’aumento degli accessi, inevitabilmente, si traduce in tempi di attesa prolungati, soprattutto per le condizioni meno urgenti.

Nonostante ciò, il personale sanitario sta operando al massimo del suo impegno per garantire un’assistenza adeguata a tutti i pazienti, dando priorità assoluta alle emergenze più gravi e assicurando la presa in carico di ogni persona che si rivolge al pronto soccorso.

Si raccomanda, con urgenza, di utilizzare i servizi di emergenza solo in caso di condizioni mediche realmente gravi, favorendo l’accesso alla medicina generale e ai servizi territoriali per problematiche di minore entità, al fine di preservare la funzionalità del sistema di emergenza-urgenza e garantire una risposta tempestiva per chi ne ha effettivamente bisogno.